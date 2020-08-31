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Исхаков высказался после расставания с Гагариной 

Teleprogramma.pro и ещё 3 34 минуты назад
Исхаков высказался после расставания с Гагариной
Фото: Teleprogramma.pro
Модный фотограф Дмитрий Исхаков в Instagram порассуждал о своем неудачном браке с певицей Полиной Гагариной. Он признался, что никогда не верил в брак, но потом влюбился с исполнительницу и все изменилось.

«Дурак?! Может быть. Жалею ли я о чем-то?! Нет! Благодарен ли я?! Конечно. Много за что. Захочу ли я когда-то снова жениться?! Сильно в этом сомневаюсь. Я не знаю практически ни одной счастливой пары, прожившей вместе достаточно долго. Те, кто держатся, они есть, но их очень немного. И еще большой вопрос, не привычка ли это и не инерция ли. А семью свою я очень люблю и буду любить всегда. Разве есть что-то важнее и дороже?! Нет!»

«Все еще будет», «Любовь, Дмитрий, нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь», «У каждого из нас своя судьба и свой путь. Вы прошли вместе то, что должны были пройти. У вас хорошая семья, дети, и воспоминания — это и есть счастье. Не грустите. Вы прекрасный человек, у которого великолепное чувство юмора», — заметили в комментариях пользователи.
Напомним, что Исхаков и Гагарина объявили о расставании, несмотря на общего ребенка — дочери Мии. При этом так до сих пор не ясно, развелись они, или пока еще нет. На этот счет ходят разные слухи. У певицы также есть сын Андрей от первого брака с актером Петром Кисловым. Кстати, с ним у модного фотографа с подростком великолепные отношения. Он считает его своим близким другом.
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Звёзды , Петр Кислов , Дмитрий Исхаков , Полина Гагарина
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