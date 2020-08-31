Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чтоб не сдохнуть от тоски»: вдовец Легкоступовой рассказал, как переживает трагедию 

Мира Маркина 30 минут назад
Вдовец Легкоступовой нашел утешение
Фото: @legkostupovavalentina
Вдовец Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, рассказал, как переживает смерть супруги.
Уже несколько недель общественность обсуждает причастность Фирсова к гибели певицы. Пока никто точно не может сказать, как именно Легкоступова получила черепно-мозговую травму. По предварительной версии артистка поскользнулась и упала в ванной.
При этом многие винят в смерти исполнительницы ее мужа Юрия Фирсова, который страдает алкоголизмом. Бытует мнение, что Валентина начала выпивать из-за мужа, что и привело к трагедии. Сам Фирсов не спешит оправдываться.
Вдовец надеется вернуться к работе, как только закончится следствие. Он уже сообщил о том, что перегонит яхту. По словам Юрия, море для него — глоток свежего воздуха:

"Спасаюсь так, чтоб не сдохнуть от тоски".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыты новые детали отношений Фирсова и Легкоступовой.
Звёзды , Юрий Фирсов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Валя хотела вырваться, он бил ее ногой в живот»
«Валя хотела вырваться, он бил ее ногой в живот»
Мать Корчевникова прокомментировала его болезнь
Мать Корчевникова прокомментировала его болезнь
Горбань оконфузилась в микро-бикини
Горбань оконфузилась в микро-бикини
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
02:56
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
Звёзды Дети
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
00:22
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
Звёзды Здоровье
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
03:01
Пресняков раскрыл правду о расставании с Орбакайте
Звёзды Любовь
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
03:03
Дочь Моники Белуччи готовится затмить мать
Звёзды Дети
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
02:22
Как сделать, чтобы зеркало в ванной на запотевало
Дом и сад
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
03:28
Как избавиться от нависающего над ремнем живота
Здоровье
Стало понятно, как будут работать детские сады
05:47
Стало понятно, как будут работать детские сады
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение