Вдовец Легкоступовой нашел утешение

Вдовец Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов , рассказал, как переживает смерть супруги.

Уже несколько недель общественность обсуждает причастность Фирсова к гибели певицы. Пока никто точно не может сказать, как именно Легкоступова получила черепно-мозговую травму. По предварительной версии артистка поскользнулась и упала в ванной.

При этом многие винят в смерти исполнительницы ее мужа Юрия Фирсова, который страдает алкоголизмом. Бытует мнение, что Валентина начала выпивать из-за мужа, что и привело к трагедии. Сам Фирсов не спешит оправдываться.

Вдовец надеется вернуться к работе, как только закончится следствие. Он уже сообщил о том, что перегонит яхту. По словам Юрия, море для него — глоток свежего воздуха: