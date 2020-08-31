Вдовец Легкоступовой нашел утешение

Вдовец Валентины Легкоступовой, яхтсмен Юрий Фирсов, рассказал, как переживает смерть супруги.
Уже несколько недель общественность обсуждает причастность Фирсова к гибели певицы. Пока никто точно не может сказать, как именно Легкоступова получила черепно-мозговую травму. По предварительной версии артистка поскользнулась и упала в ванной.
При этом многие винят в смерти исполнительницы ее мужа Юрия Фирсова, который страдает алкоголизмом. Бытует мнение, что Валентина начала выпивать из-за мужа, что и привело к трагедии. Сам Фирсов не спешит оправдываться.
Вдовец надеется вернуться к работе, как только закончится следствие. Он уже сообщил о том, что перегонит яхту. По словам Юрия, море для него — глоток свежего воздуха:
"Спасаюсь так, чтоб не сдохнуть от тоски".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что раскрыты новые детали отношений Фирсова и Легкоступовой.