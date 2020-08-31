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Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда 

Елена Красовская 2 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, как выглядит дочь Анны Михалковой. Анна сумела сделать карьеру в кино, не пользуясь связями отца, режиссёра Никиты Михалкова, но при этом реализовалась и как мать: у актрисы трое детей. В начале двухтысячных Анна родила двоих сыновей, а в 2013 году у неё появилась дочка Лидия. Михалкова не балует поклонников фотографиями девочки, но недавно опубликовала фото наследницы. И подписчики тут же отметили, что малышка похожа на именитого дедушку.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что изменится в учебных классах с 1 сентября.
Звёзды , Видео , Дети , Красота , Анна Михалкова , Никита Михалков
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