Анастасия Ивлеева на спор опубликовала откровенное фото в бикини.

Звезда довольно часто публикует пикантные снимки с фотосессий, но на этот раз телеведущая показала свое тело полностью, облачившись в черный купальник. Ивлеева призналась, что сделала это, поспорив с "тиктокершей-миллионником" Диной Саевой.

"Так как я человек скромный, фото подобного характера выставляю редко, для меня это полнейший "амасевиж" и 18+",

— приводит слова Ивлеевой РЕН ТВ.

@nastyaivleeva

Снимок не оставил равнодушными подписчиков блогера, которые восхитились фигурой Анастасии: