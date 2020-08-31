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«Секс-машина»: Ивлеева впечатлила фанатов откровенным фото в бикини 

Рамблер 2 часа назад
Анастасия Ивлеева на спор опубликовала откровенное фото в бикини.
Звезда довольно часто публикует пикантные снимки с фотосессий, но на этот раз телеведущая показала свое тело полностью, облачившись в черный купальник. Ивлеева призналась, что сделала это, поспорив с "тиктокершей-миллионником" Диной Саевой.

"Так как я человек скромный, фото подобного характера выставляю редко, для меня это полнейший "амасевиж" и 18+",

— приводит слова Ивлеевой РЕН ТВ.
@nastyaivleeva
Снимок не оставил равнодушными подписчиков блогера, которые восхитились фигурой Анастасии:

"Кому душу продала за такую красотуу?", "Секс-машина", "Идеальная фигура", "все ясно у насти золотая карта", "А потому что Настя занималась спортом в карантине", "Обалденная фигура".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ивлеева побаловала мужа подарком за несколько миллионов.
Звёзды , Видео , Анастасия Ивлеева , РЕН ТВ
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