Анастасия Ивлеева на спор опубликовала откровенное фото в бикини.
Звезда довольно часто публикует пикантные снимки с фотосессий, но на этот раз телеведущая показала свое тело полностью, облачившись в черный купальник. Ивлеева призналась, что сделала это, поспорив с "тиктокершей-миллионником" Диной Саевой.
"Так как я человек скромный, фото подобного характера выставляю редко, для меня это полнейший "амасевиж" и 18+",
— приводит слова Ивлеевой РЕН ТВ.
@nastyaivleeva
Снимок не оставил равнодушными подписчиков блогера, которые восхитились фигурой Анастасии:
"Кому душу продала за такую красотуу?", "Секс-машина", "Идеальная фигура", "все ясно у насти золотая карта", "А потому что Настя занималась спортом в карантине", "Обалденная фигура".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Ивлеева побаловала мужа подарком за несколько миллионов.