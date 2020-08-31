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Сотникова рассказала о жизни с мужем-дворником 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Сотникова рассказала о жизни с мужем-дворником
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Вера Сотникова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о жизни со своим мужем Юрием Никольским, который работал в музее реставратором. Кроме того, он какое-то время трудился дворником. Этот союз оказался неудачным для актрисы. Больше замуж она в своей жизни не выходила. Сотникова вспомнила свой неудачный брак/Кадр из программы "Судьба человека"

«Он пришел в общежитие к моим друзьям, когда я была студенткой в школе-студии МХАТ. Красавец и очень образованный человек, надо признать. Я ведь даже, когда приехала в Москву, не читала «Мастера и Маргариту». Вскоре я забеременела от него. Аборт от своего любимого мужчины я делать не хотела. Отцом, надо признать, он был не очень хорошим. Мне очень помогала в те годы мама».

Как отметила звезда, жизнь с любимым мужчиной в итоге не сложилась. Вскоре они расстались и встретились только когда их общему сыну Яну исполнилось 20 лет.

«Бывший муж позвонил и спросил, можно ли прийти на день его рождения. Ян был счастлив увидеть отца», — заявила актриса.

Вера Сотникова начала сниматься в кино с 1983 года. На ее счету десятки известных ролей. Она сыграла в таких картинах, как «Курьер», «Аляска Кид», «Театральный блюз».
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