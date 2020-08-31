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27-летняя девушка Питта оказалась замужем 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
27-летняя девушка Питта оказалась замужем
Фото: @nico.potur
Немецкая 27-летняя модель Николь Потуральски, замеченная с 56-летним голливудским актером Брэдом Питтом, оказалась замужней. Об этом пишет Daily Mail.
Источник из окружения модели объяснил, что Потуральски и ее супруг, 68-летний Роланд Мэри — сторонники открытых отношений.
Отмечается, что модель познакомилась с Питтом в августе 2019-го в ресторане «Борхардт», принадлежащем ее мужу. С ресторатором актер впервые встретился в 2009 году, когда снимался в Германии в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».
27 августа стало известно, что Питт начал встречаться с Потуральски. Модель отправилась в путешествие с актером на юг Франции. Журналисты прозвали модель копией его бывшей жены Анджелины Джоли. Сообщалось, что у нее есть ребенок.
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Звёзды , Другое , Квентин Тарантино , Брэд Питт , Анджелина Джоли
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