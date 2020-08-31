27-летняя девушка Питта оказалась замужем 

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Немецкая 27-летняя модель Николь Потуральски, замеченная с 56-летним голливудским актером Брэдом Питтом , оказалась замужней. Об этом пишет Daily Mail.

Источник из окружения модели объяснил, что Потуральски и ее супруг, 68-летний Роланд Мэри — сторонники открытых отношений.

Отмечается, что модель познакомилась с Питтом в августе 2019-го в ресторане «Борхардт», принадлежащем ее мужу. С ресторатором актер впервые встретился в 2009 году, когда снимался в Германии в фильме Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки».