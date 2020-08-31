27-летняя пассия Питта оказалась замужем 

27-летняя девушка Брэда Питта , немецкая модель Николь Потуральски, оказалась замужем. Об этом сообщает Daily Mail.

Как рассказал источник из окружения модели, Потуральски состоит в браке с 68-летним Роландом Мэри. Они оба сторонники открытых отношений, а потому Николь может не скрывать свой роман с 56-летним Питтом.

Потуральски познакомилась с актером в августе 2019 года в ресторане "Борхардт", который принадлежит ее супругу. С ресторатором Питт впервые встретился в 2009 году, когда снимался в Германии в картине "Бесславные ублюдки".