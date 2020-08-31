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27-летняя пассия Питта оказалась замужем 

Мира Маркина 48 минут назад
27-летняя пассия Питта оказалась замужем
Фото: @potur
27-летняя девушка Брэда Питта, немецкая модель Николь Потуральски, оказалась замужем. Об этом сообщает Daily Mail.
Как рассказал источник из окружения модели, Потуральски состоит в браке с 68-летним Роландом Мэри. Они оба сторонники открытых отношений, а потому Николь может не скрывать свой роман с 56-летним Питтом.
Потуральски познакомилась с актером в августе 2019 года в ресторане "Борхардт", который принадлежит ее супругу. С ресторатором Питт впервые встретился в 2009 году, когда снимался в Германии в картине "Бесславные ублюдки".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что новую молодую пассию Брэда Питта спутали с русской.
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