Как выглядит дочь Джуда Лоу 

У британского актера Джуда Лоу пятеро детей. Трое из низ от первого брака с актрисой Сэйди Фрост, который продлился до 2003 года. Дети знаменитости не уступают во внешности отцу. Так, 19-летняя Айрис Лоу с юности разбивает сердца поклонников своей красотой и непринужденностью. "Рамблер" рассказывает, чем занимается дочь популярного актера.

Айрис Лоу родилась в октябре 2000 года в Великобритании. Девушка живет в Лондоне с матерью, но последние дни лета проводит в компании своего бойфренда на острове Капри. Айрис встречается с 21-летним клипмейкером Джайреллом Робертсом.

Сейчас голубоглазая, как и ее отец, красотка покоряет модные журналы и подиумы. Айрис дебютировала как модель в 2015 году. А в 2017-ом дочь звездной пары уже стала лицом рекламных кампаний Burberry.