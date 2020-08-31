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Как выглядит дочь Джуда Лоу 

Анастасия Иванова 3 часа назад
У британского актера Джуда Лоу пятеро детей. Трое из низ от первого брака с актрисой Сэйди Фрост, который продлился до 2003 года. Дети знаменитости не уступают во внешности отцу. Так, 19-летняя Айрис Лоу с юности разбивает сердца поклонников своей красотой и непринужденностью. "Рамблер" рассказывает, чем занимается дочь популярного актера.
Айрис Лоу родилась в октябре 2000 года в Великобритании. Девушка живет в Лондоне с матерью, но последние дни лета проводит в компании своего бойфренда на острове Капри. Айрис встречается с 21-летним клипмейкером Джайреллом Робертсом.
Сейчас голубоглазая, как и ее отец, красотка покоряет модные журналы и подиумы. Айрис дебютировала как модель в 2015 году. А в 2017-ом дочь звездной пары уже стала лицом рекламных кампаний Burberry.
Кстати, крестная девушки — британская супермодель Кейт Мосс.
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Звёзды , Фото , Кейт Мосс , Джуд Лоу
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