Время не щадит: звезды, которые резко постарели 

Возраст — вещь удивительная. Одним удается выглядеть молодо, несмотря на вредные привычки. Другие стареют внезапно, хотя для этого не было никаких предпосылок. Особенно странно видеть постаревших селебрити: у них, казалось бы, есть все, чтобы оставаться молодыми хоть до 100 лет. Рассказываем, какие звезды удивили нас своими резкими изменениями.

Смазливый мальчик из Уфы, голос которого знала каждая девочка 90-х, к сожалению, уже не тот. Губину всего 46 лет, но выглядит он на все 60.

Я Покупаю

Всему виной — алкогольная зависимость, от которой Андрей лечился в клинике еще в 2000-х, а также затяжная депрессия. На сцену певец давно не выходил и не давал интервью. А недавно все же решил выступить на публике и здорово ее напугал своими изменениями.

В июле этого года певица здорово шокировала общественность, выложив фото без макияжа. Поклонники ужаснулись внешнему виду Джанабаевой — настолько резко она постарела. «Гусиные лапки», межбровные складки и светлый, как седой, цвет волос явно не сыграли на руку Альбине.

Я Покупаю

Начитавшись комментариев хейтеров, жена Меладзе не выдержала и удалила фото из Инстаграма (но интернет, как известно, помнит все). Больше селфи без макияжа Джанабаева не постит.

Актриса, сыгравшая в «Кинг Конге», всегда была примером утонченности и женственности. До 47 лет Наоми удавалось оставаться молодой, все только диву давались! Но ничто не вечно, и красотка Уоттс тоже резко сдала позиции.

Я Покупаю

Сначала в 2017 году в сеть попали фото с прогулки актрисы по Нью-Йорку. Провисшее лицо и глубокие морщины делали Уоттс похожей на старушку. А в 2020 Наоми подвел все тот же Инстаграм. Она выложила фото со съемок фильма «Пингвин Блум», которое лишний раз подтвердило: время не щадит никого.

Звезда романтических комедий на экране всегда выглядела идеально. Матовая кожа, огромные глаза, белоснежная улыбка — такой помнят Кэтрин фанаты фильма «Голая правда». Но годы идут, а Хайгл не молодеет. Скорее, наоборот.

Я Покупаю

На случайных снимках можно увидеть множество возрастных изменений. Здесь и огромные мешки под глазами, и глубокие морщины, бороздящие лоб. Сама Хайгл этого не стесняется и охотно делится в Инстаграме фото без макияжа. Что ж, ее смелости можно только позавидовать!

Российского актера поклонники привыкли видеть моложавым и бодрым, но летом этого года все изменилось. Сеть взорвало видео с Боярским, на котором 70-летний Михаил выглядел на все 90. Общественность посчитала, что актер неизлечимо болен, но мужчина быстро слухи опроверг.

Я Покупаю

Михаил сообщил, что чувствует себя замечательно, похудел просто так (тысяча чертей!), а весь карантин он жил на даче и дышал свежим воздухом. Предполагаем, что «мушкетера» быстро состарил алкоголь: Боярский никогда не скрывал своей тяги к спиртному.