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Время не щадит: звезды, которые резко постарели 

Я Покупаю 2 часа назад
Время не щадит: звезды, которые резко постарели
Фото: Я Покупаю
Возраст — вещь удивительная. Одним удается выглядеть молодо, несмотря на вредные привычки. Другие стареют внезапно, хотя для этого не было никаких предпосылок. Особенно странно видеть постаревших селебрити: у них, казалось бы, есть все, чтобы оставаться молодыми хоть до 100 лет. Рассказываем, какие звезды удивили нас своими резкими изменениями.

Андрей Губин

Смазливый мальчик из Уфы, голос которого знала каждая девочка 90-х, к сожалению, уже не тот. Губину всего 46 лет, но выглядит он на все 60.
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Всему виной — алкогольная зависимость, от которой Андрей лечился в клинике еще в 2000-х, а также затяжная депрессия. На сцену певец давно не выходил и не давал интервью. А недавно все же решил выступить на публике и здорово ее напугал своими изменениями.

Альбина Джанабаева

В июле этого года певица здорово шокировала общественность, выложив фото без макияжа. Поклонники ужаснулись внешнему виду Джанабаевой — настолько резко она постарела. «Гусиные лапки», межбровные складки и светлый, как седой, цвет волос явно не сыграли на руку Альбине.
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Начитавшись комментариев хейтеров, жена Меладзе не выдержала и удалила фото из Инстаграма (но интернет, как известно, помнит все). Больше селфи без макияжа Джанабаева не постит.

Наоми Уоттс

Актриса, сыгравшая в «Кинг Конге», всегда была примером утонченности и женственности. До 47 лет Наоми удавалось оставаться молодой, все только диву давались! Но ничто не вечно, и красотка Уоттс тоже резко сдала позиции.
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Сначала в 2017 году в сеть попали фото с прогулки актрисы по Нью-Йорку. Провисшее лицо и глубокие морщины делали Уоттс похожей на старушку. А в 2020 Наоми подвел все тот же Инстаграм. Она выложила фото со съемок фильма «Пингвин Блум», которое лишний раз подтвердило: время не щадит никого.

Кэтрин Хайгл

Звезда романтических комедий на экране всегда выглядела идеально. Матовая кожа, огромные глаза, белоснежная улыбка — такой помнят Кэтрин фанаты фильма «Голая правда». Но годы идут, а Хайгл не молодеет. Скорее, наоборот.
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На случайных снимках можно увидеть множество возрастных изменений. Здесь и огромные мешки под глазами, и глубокие морщины, бороздящие лоб. Сама Хайгл этого не стесняется и охотно делится в Инстаграме фото без макияжа. Что ж, ее смелости можно только позавидовать!

Михаил Боярский

Российского актера поклонники привыкли видеть моложавым и бодрым, но летом этого года все изменилось. Сеть взорвало видео с Боярским, на котором 70-летний Михаил выглядел на все 90. Общественность посчитала, что актер неизлечимо болен, но мужчина быстро слухи опроверг.
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Михаил сообщил, что чувствует себя замечательно, похудел просто так (тысяча чертей!), а весь карантин он жил на даче и дышал свежим воздухом. Предполагаем, что «мушкетера» быстро состарил алкоголь: Боярский никогда не скрывал своей тяги к спиртному.
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Звёзды , Альбина Джанабаева , Кэтрин Хайгл , Наоми Уоттс , Михаил Боярский , Андрей Губин
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