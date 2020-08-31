Бузова оконфузилась перед поклонниками 

Телеведущая заявила, что отдыхать надо далеко от Москвы и ходить в баньку.

Ольга Бузова вместе с Давидом Манукяном провели выходные в подмосковном отеле, который находится в живописном месте. Звездная пара наслаждалась свежим воздухом в окружении красивой природы. Также влюбленные попарились в бане с солью, медом и вениками и окунулись в купель с еловыми ветками.

Ольга опубликовала в личном микроблоге снимок, на котором запечатлена в купели с еловой веточкой в руке. На артистке — черный спортивный купальник, ее волосы заплетены в тугие косы, а выглядит она при этом невероятно юной.

Киноафиша

В комментарии под фото поющая телеведущая отметила, что если проводить выходной, то именно так — за 100 км от Москвы.

«Проснуться в лесу, сходить в баньку, и сидеть потом смотреть фильмы на свежем воздухе, в тот момент, когда собачки гуляют у домика»,

— пишет звезда.

Однако многие поклонники обратили внимание на чрезвычайную молодость певицы и решили: она настолько переусердствовала с фотошопом, что почти превратила себя в ребенка.

«Ну зачем фотошопишь так сильно?», «Это фейс апп, эффект молодости», «Вообще другое лицо», «Уж сильно Оля себя здесь омолодила», «Сразу в глаза бросается, один фотошоп», «Видимо, у девушки комплексы», «Нафотошопила до детского состояния», «Сначала даже не узнала», «Что с лицом? Как будто 15 лет», «Я бы сказала, 10», «Омолодилась после баньки», — острят подписчики Ольги Бузовой.