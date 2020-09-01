Знаменитости, которые шокировали своей фигурой 

Не всем звездам легко даются беременность и роды. Иногда после рождения ребенка приходится долго восстанавливаться. Но обычно звезды скрывают от общественности свои проблемы. А потом мы видим молодых мам уже после многочисленных процедур и занятий красивыми и подтянутыми, как будто, они и не рожали. И лишь единицы готовы показать свое тело без прикрас.

Эшли Грэм

После родов Эшли Грэм не побоялась представить поклонникам вот такие фото.

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Растяжки на животе — это частая проблема при беременности. Самое интересное, через полгода после родов Эшли вернулась в модельный бизнес. Даже этот дефект ей нисколько не помешал.

Кэти Перри

Кэти Перри стала мамой пять дней назад. Конечно, сейчас она далека от той красотки, которую мы привыкли видеть на сцене.

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Живот певицы еще не вернулся в привычное состояние. Ещё она носит специальный бюстгальтер.

Хилари Дафф потеряла форму еще после рождения первого ребенка. Первенец у актрисы родился 8 лет назад. Она совсем не сожалеет о том, что её фигура претерпела изменения.

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Актриса благодарит Бога за то, что у нее есть сын. В 2018 -м Хилари родила дочку и показала живот на 8-ой день после родов.

Пета Маргатройд

Американская танцовщица поразила поклонников своей фигурой сразу после родов.

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Она решила доказать, что даже с послеродовым животом можно выглядеть привлекательно.