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Знаменитости, которые шокировали своей фигурой 

New Magazine и ещё 12 1 час назад
Знаменитости, которые шокировали своей фигурой
Фото: New Magazine
Не всем звездам легко даются беременность и роды. Иногда после рождения ребенка приходится долго восстанавливаться. Но обычно звезды скрывают от общественности свои проблемы. А потом мы видим молодых мам уже после многочисленных процедур и занятий красивыми и подтянутыми, как будто, они и не рожали. И лишь единицы готовы показать свое тело без прикрас.

Эшли Грэм

После родов Эшли Грэм не побоялась представить поклонникам вот такие фото.
New Magazine
Растяжки на животе — это частая проблема при беременности. Самое интересное, через полгода после родов Эшли вернулась в модельный бизнес. Даже этот дефект ей нисколько не помешал.

Кэти Перри

Кэти Перри стала мамой пять дней назад. Конечно, сейчас она далека от той красотки, которую мы привыкли видеть на сцене.
New Magazine
Живот певицы еще не вернулся в привычное состояние. Ещё она носит специальный бюстгальтер.

Хилари Дафф

Хилари Дафф потеряла форму еще после рождения первого ребенка. Первенец у актрисы родился 8 лет назад. Она совсем не сожалеет о том, что её фигура претерпела изменения.
New Magazine
Актриса благодарит Бога за то, что у нее есть сын. В 2018 -м Хилари родила дочку и показала живот на 8-ой день после родов.

Пета Маргатройд

Американская танцовщица поразила поклонников своей фигурой сразу после родов.
New Magazine
Она решила доказать, что даже с послеродовым животом можно выглядеть привлекательно.
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Звёзды , Хилари Дафф
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