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Шурыгина рассказала, как разнообразить сексуальную жизнь 

Экспресс газета 1 час назад
Шурыгина раскрыла пикантные секреты о сексе
Фото: Экспресс газета
Модель и блогерша Диана Шурыгина спешит поделиться со своими подписчиками секретами насыщенной сексуальной жизни. Участница шоу «Пусть говорят» посетовала на то, что все мы «были заперты дома 24/7 на карантине, и теперь обычный секс приелся». Поэтому звезда «Инстаграма» рекомендует парам добавить в секс немного остроты.
Так, Диана перечислила эротические аксессуары, которыми, по ее словам, стоит закупиться прямо сейчас: это кожаные портупеи, кляпы, чокеры и кружевное белье с пикантными вырезами. Также Шурыгина советует девушкам приобрести… парик.

«Пусть парень представит, что занимается сексом с совсем другой девушкой. Разнообразие для многих парней важно, а таким способ мы сможем как бы обмануть их мозг»,

— поясняет модель.
Свои советы Шурыгина подкрепила пикантной фотографией.
Экспресс газета
Кроме того, Диана рекомендует пригласить в гости знакомую пару (с которыми можно «поменяться партнерами» или развлечься всей компанией) и заказать на ночь девушку по вызову.

«Только обязательно проверяйте места, где заказываете друзей на ночь, лучше переплатить, чем потом мучиться с последствиями»,

— со знанием дела предупреждает блогерша.
Пост Шурыгиной вызвал недоумение у многих ее поклонников. Ведь изначально Диана была известна, как жертва изнасилования, поэтому ее «преображение» в секс-гуру слегка озадачило публику. В целом, девушку раскритиковали по ряду причин:
«Из жертвы насилия в спеца по плотским утехам и групповухам, ору просто».
«Не неси это в массы, потерянный человек. Поменяться партнерами… Что у вас в башке такое».
«В твоем возрасте — и уже приелось».
«Ну честно, вызвать телку и позвать друзей это перебор».
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Женский форум
Звёзды , Диана Шурыгина
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