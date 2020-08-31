Садальский рассказал о предательстве Филатова

Станислав Садальский и Леонид Филатов были не просто коллегами, они соседствовали. Оба купили по кооперативной однушке в доме номер 27 на Библиотечной улице.

Однако Садальский захотел перебраться поближе к центру Москвы и пошёл «на поклон» в мэрию.

— Тогда квартиры можно было приобрести по трём ценам: первая была минимальной, вторая чуть дороже, третья — коммерческая, — вспоминает актер. — Я купил по первой, квартира обошлась мне в 20 млн рублей. Это сейчас деньги, а тогда такая сумма была сущей ерундой.

Прежнюю квартиру, располагавшуюся на первом этаже, Садальский сдал. И видя, в какой тесноте жил Леонид Филатов, который к тому времени уже сильно болел (актер перенёс инсульт и лишился почки. — Прим. Sobesednik.ru), спросил, почему тот не выбьет себе жилплощадь побольше.

«Я стесняюсь, как-то неудобно», — признался Филатов.

Тогда Садальский вызвался сопровождать Филатова в мэрии. В то время столичным градоначальником был Юрий Лужков , но его в день визита артистов на месте не оказалось. Садальский и Филатов пришли в приёмную к первому заместителю мэра Борису Никольскому.

— Принимать он нас отказался. Лёня уже встал, чтобы уйти, но я упёрся и сказал, что с места не сдвинусь, хоть милицию вызывайте, — рассказывает Стас.

Артисты «оккупировали» приёмную чиновника, а тот «держал оборону» в своём кабинете. Время от времени Никольский звонил секретарше и спрашивал: «Еще сидят?» «Сидят», — вздыхала она.

Поддавшись упорству прославленных актёров, заместитель Лужкова все-таки открыл им дверь.

По словам Садальского, он произнёс ярчайший монолог о гении Леонида Филатова, рассказал о его болезни, а завершении своей речи — для пущего эффекта — бухнулся перед чиновником на колени.

Никольский, оценив спектакль, рассмеялся и поставил заветную подпись. Из кабинета зама Лужкова Филатов вышел уже обладателем новой, просторной квартиры, доставшейся ему, как и Садальскому, по символической цене.

Учитывая роль, которую он сыграл в решении жилищного вопроса коллеги, и свое доброе отношение к нему, Садальский ждал от Филатова приглашения на новоселье, в качестве знака признательности… Но так и не дождался.

— Лёня пригласил Михаила Горбачева с Раисой Максимовной и чиновницу Галину Мависакалян, которая мне же потом и сказала: «Неужели ты думаешь, что я поверю, будто ты бесплатно артистам помогаешь? Ты берёшь с них за это деньги!» — с досадой вспоминает Стас.

Спустя некоторое время Филатов позвонил Садальскому и пригласил его на празднование своего 50-летнего юбилея в Театре на Таганке.

«Кто у тебя на новоселье гулял, те пусть и на юбилей приходят», — ответил ему Стас. И не пришел.