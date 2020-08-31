Почему Цыганов оставил жену с семью детьми

Жизнь актрисы Ирины Леоновой похожа на драму, в которой главная героиня мечтает о семье и детях, а весь мир сулит ей успешную карьеру в театре и кино. "Рамблер" узнал о судьбе актрисы подробнее.

В свое время Ирина Леонова считалась одной из самых перспективных актрис своего поколения. Несмотря на юный возраст, девушка играла в труппе Малого театра и снималась в кино. Каждый год режиссеры приглашали ее в три-четыре проекта, что считается большим везением.

Но карьера никогда не была главной мечтой в жизни Ирины, в отличие от классического женского счастья с домашним очагом. Именно по этой причине разрушился ее первый брак с Игорем Петренко . Партнеры долгое время не могли завести детей, а затем отношения постепенно стали охладевать.

Но вдруг на пути актрисы повстречался Евгений Цыганов , который стал воплощением пресловутого женского счастья. Они не были женаты, но в 2005 году у пары родилась дочь Полина. Спустя год актриса родила сына Никиту. В 2008 году на свет появилась София, в 2010 году — Андрей, в 2011 году — Александр, в 2014 году — Георгий, в 2015 году — Вера.

Когда девушка была беременна седьмым ребенком, Евгений неожиданно сообщил, что влюблен в другую и моментально выехал из квартиры. Новой избранницей стала другая актриса Юлия Снегирь.

Конечно, это стало большой трагедией для Ирины. Отсутствие эмоциональной и материальной поддержки, волнение о том, как расставания переживут дети… Уже после в своих интервью она расскажет, что рассчитывала провести с Цыгановым всю свою жизнь. Поэтому никогда не жалела, что выбрала семью, а не карьеру. Но жизнь всегда вносит свои коррективы.

Ирине срочно пришлось прервать свой декретный отпуск и вернуться на сцену Малого театра. Также она стала подрабатывать частными уроками актерского мастерства. Хорошо, что врожденный талант позволил в кратчайшие сроки наверстать упущенное. Бывший муж продолжает помогать и общаться с детьми. Кажется, будто Ирина оправилась от расставания. В интервью она признается, что мужа простила.