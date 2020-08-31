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Лидер Little Big объявил о разводе 

Lenta.ru и ещё 1 24 минуты назад
Лидер Little Big объявил о разводе
Фото: Кадр из видео TATARKA / YouTube
Лидер группы Little Big Илья Прусикин и исполнительница Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Татарка, объявили о разводе. Обращение артистов опубликовано на YouTube-канале Tatarka.
Артисты заявили, что у них накопилось друг к другу много претензий и они оказались не готовы уживаться друг с другом только ради их ребенка. При этом они остались друзьями.

«Нам еще повезло, что мы остались друзьями»,

— добавил Прусикин.
Музыкант пояснил, что из-за работы c Little Big постоянно был в разъездах, а его супруга «просто постоянно ждала».

«Отношения на расстоянии — это полное говно, кто бы что ни говорил»,

— добавила Смелая, подчеркнув, что сохранить семью ради ребенка — «чистейший эгоизм».
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