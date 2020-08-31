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«Проснулась чертовски сексуальной»: Алеся Кафельникова выложила пикантные фото 

Экспресс газета 1 час назад
Кафельникова показала пикантные фото
Фото: Экспресс газета
21-летняя модель Алеся Кафельникова поделилась дерзким фото. На нем дочь теннисиста Евгения Кафельникова позирует в черном аутфите: кожаных шортах и распахнутой куртке, почти не скрывающей грудь. Глаза у шатенки густо подведены, а волосы уложены с помощью геля.

«Проснулась чертовски сексуальной. Я так смущена»,

— подписала снимок Леся.
@kafelnikova_a
Нетрудно догадаться, что фанаты от такого кадра пришли в восторг. «Огонь», «Королева», «Суперсекси», — такие комплименты оставляли почитатели. У некоторых хватило фантазии на менее банальные определения. Так, один из поклонников назвал девушку «Бэтгерл», с намеком на персонажа DC.
Алеся любит проводить пикантные фотосессии, но, пожалуй, самой провокационной была ее кампания для российского ELLE. Дочь известного спортсмена появилась на диджитальной обложке обнаженной, да еще и в откровенном ракурсе. Модель позагорала на подоконнике, в буквальном смысле выставив из окна ягодицы.
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Звёзды , Алеся Кафельникова , Евгений Кафельников , Elle
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