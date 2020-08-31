Кафельникова показала пикантные фото

21-летняя модель Алеся Кафельникова поделилась дерзким фото. На нем дочь теннисиста Евгения Кафельникова позирует в черном аутфите: кожаных шортах и распахнутой куртке, почти не скрывающей грудь. Глаза у шатенки густо подведены, а волосы уложены с помощью геля.

«Проснулась чертовски сексуальной. Я так смущена»,

— подписала снимок Леся.

@kafelnikova_a

Нетрудно догадаться, что фанаты от такого кадра пришли в восторг. «Огонь», «Королева», «Суперсекси», — такие комплименты оставляли почитатели. У некоторых хватило фантазии на менее банальные определения. Так, один из поклонников назвал девушку «Бэтгерл», с намеком на персонажа DC.

Алеся любит проводить пикантные фотосессии, но, пожалуй, самой провокационной была ее кампания для российского ELLE. Дочь известного спортсмена появилась на диджитальной обложке обнаженной, да еще и в откровенном ракурсе. Модель позагорала на подоконнике, в буквальном смысле выставив из окна ягодицы.