Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Солист Little Big объявил о разводе с Татаркой 

Мира Маркина 2 часа назад
Солист группы Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая, выступающая под псевдонимом Татарка, объявили о разводе. Обращение артистов опубликовано на YouTube-канале Tatarka.
Супруги заявили, что у них накопилось много претензий друг к другу, и они не готовы уживаться ради общего ребенка. Однако, несмотря на развод, Прусикин и Смелая сохранили хорошие отношения.

«Нам еще повезло, что мы остались друзьями»,

— добавил музыкант.
Артист рассказал, что из-за концертов постоянно был в разъездах, а его жена "просто постоянно ждала".

«Отношения на расстоянии — это полное г***о, кто бы что ни говорил»,

— заключила Смелая. По мнению девушки, сохранять семью ради ребенка это "чистейший эгоизм".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что группу Little Big раскритиковали за новый клип.
Звёзды , Видео , Илья Прусикин , Ирина Смелая
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Валя хотела вырваться, он бил ее ногой в живот»
«Валя хотела вырваться, он бил ее ногой в живот»
Новая «русская» пассия Брэда Питта взрывает соцсети
Новая «русская» пассия Брэда Питта взрывает соцсети
«Я нашла наше хоум-видео в Сети»
«Я нашла наше хоум-видео в Сети»
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Что стало с малышом, родившимся седым
04:01
Что стало с малышом, родившимся седым
Дети
Главные скандалистки российского шоу-бизнеса
11:26
Главные скандалистки российского шоу-бизнеса
Звёзды
Как избавиться от лишних кило без сложных диет
05:09
Как избавиться от лишних кило без сложных диет
Здоровье
Солист Little Big объявил о разводе с Татаркой
06:27
Солист Little Big объявил о разводе с Татаркой
Звёзды
Эксперты рассказали о пользе сегодняшней «Докторской»
20:10
Эксперты рассказали о пользе сегодняшней «Докторской»
Еда Здоровье
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
02:56
Анна Михалкова показала внучку, ставшую копией деда
Звёзды Дети
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
00:22
Стало известно, чем болен Дмитрий Певцов
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение