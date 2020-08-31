Солист Little Big объявил о разводе с Татаркой 

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Солист группы Little Big Илья Прусикин и певица Ирина Смелая , выступающая под псевдонимом Татарка, объявили о разводе. Обращение артистов опубликовано на YouTube-канале Tatarka.

Супруги заявили, что у них накопилось много претензий друг к другу, и они не готовы уживаться ради общего ребенка. Однако, несмотря на развод, Прусикин и Смелая сохранили хорошие отношения.

«Нам еще повезло, что мы остались друзьями»,

— добавил музыкант.

Артист рассказал, что из-за концертов постоянно был в разъездах, а его жена "просто постоянно ждала".

«Отношения на расстоянии — это полное г***о, кто бы что ни говорил»,

— заключила Смелая. По мнению девушки, сохранять семью ради ребенка это "чистейший эгоизм".