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Миро написала послание будущей девушке Тимати 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Родила — досвидос!»
Фото: @volkonskaya.reshetova
Скандальный блогер Лена Миро написала послание для новой избранницы Тимати.
Миро уверена, что у исполнителя и предпринимателя Тимура Юнусова в скором времени появится новая пассия:

«Мы точно не знаем, какой она будет — беленькой ли, черненькой ли, сдружится ли с валиде Симоной или будет с ней воевать».

И, как считает блогер, дело вовсе не в его девушках или маме, а в самом Тимати, «который живет так, как ему нравится»:

«Что бы не сделала новая баба Тимати, какой бы она ни была, ее ждет участь Шишковой и Решетовой: поживет, родит, спишут. У Тимура — гештальт: "Родила — досвидос!"».

Однако Миро отметила, что Анастасия Решетова все же оказалась умнее Алены Шишковой:

«Не Илон Маск, конечно, но и не совсем уж насекомое».

Блогер утверждает, что «Тимура Юнусова могила исправит».
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Звёзды , Анастасия Решетова , Тимати , Брэд Питт , Лена Миро , Илон Маск
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