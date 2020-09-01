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Вера Сотникова — о том, как «увела» Владимира Кузьмина у Аллы Пугачевой: «Если бы знала, я бы ни-ни» 

Passion.ru и ещё 3 1 час назад
Сотникова вспомнила, как увела Кузьмина у Пугачевой
Фото: Globallookpress
60-летняя Вера Сотникова вспомнила об одном из самых ярких своих романов.
Недавно одна из самых красивых женщин российского кино Вера Сотникова отметила 60-летие. На ее счету — много ярких романов, но публика чаще всего вспоминает ее отношения с музыкантом Владимиром Кузьминым, которого она «увела» у самой Аллы Пугачевой — в конце 80-х артист выступал в коллективе «Рецитал», и на момент его знакомства с актрисой ходили слухи о его романе с Примадонной.
В откровенной беседе с Борисом Корчевниковым в эфире шоу «Судьба человека» артистка призналась: она не знала, что обративший на нее внимание длинноволосый мужчина несвободен:

«Там непонятно было. Если бы я знала, что он с ней, то я бы ни-ни. Но если такое случилось счастье — увидеть, услышать, познакомиться с таким человеком… конечно я себя не стала останавливать. Зачем мне было себя останавливать? Я была одна, я была свободна».

Отношения Веры и Владимира развивались бурно. «Реально очень интересно, очень страстно, очень нежно, очень творчески — до такой степени, что вот пришлось даже клипы снимать», — вспоминает она.
Но творческий Кузьмин, который часто уходил в себя и замечал Сотникову рядом с собой только время от времени, не смог удержать красавицу. «Я не обижалась… до поры, до времени», — призналась актриса. После семи лет отношений пара распалась.
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Звёзды , Владимир Кузьмин , Вера Сотникова , Алла Пугачева
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