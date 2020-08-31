Заворотнюк готова вернуться в шоу-бизнес

По словам актрисы, она уже скоро может вновь появиться на публике.

Известно, что ранее Анастасия Заворотнюк проходила лечение от онкологического заболевания. Информация была опубликована журналистами после беседы с соседом актрисы, проживающим рядом с ней в загородном поселке.

По словам соседа, Анастасия очень сильная и волевая женщина — она настроена позитивно и уже вот-вот вернется к привычной работе на телевидении. Также мужчина добавил, что лично давно не встречался с Анастасией, однако общался с другими соседями в поселке, и они рассказали ему, что актрисе стало лучше, и дела у нее налаживаются.

Напомним, в прошлом году в СМИ появились слухи о том, что Анастасия Заворотнюк начала курс лечения от онкологического заболевания. Позже журналисты смогли пообщаться с родственниками актрисы, которые подтвердили факт прохождения лечения, но не стали вдаваться в подробности. Уже весной текущего года появилась информация о том, что самочувствие Анастасии значительно улучшилось.