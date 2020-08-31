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Заворотнюк сообщила, что готова вернуться в шоу-бизнес 

Womse 2 часа назад
Заворотнюк готова вернуться в шоу-бизнес
Фото: Globallookpress
По словам актрисы, она уже скоро может вновь появиться на публике.
Известно, что ранее Анастасия Заворотнюк проходила лечение от онкологического заболевания. Информация была опубликована журналистами после беседы с соседом актрисы, проживающим рядом с ней в загородном поселке.
По словам соседа, Анастасия очень сильная и волевая женщина — она настроена позитивно и уже вот-вот вернется к привычной работе на телевидении. Также мужчина добавил, что лично давно не встречался с Анастасией, однако общался с другими соседями в поселке, и они рассказали ему, что актрисе стало лучше, и дела у нее налаживаются.
Напомним, в прошлом году в СМИ появились слухи о том, что Анастасия Заворотнюк начала курс лечения от онкологического заболевания. Позже журналисты смогли пообщаться с родственниками актрисы, которые подтвердили факт прохождения лечения, но не стали вдаваться в подробности. Уже весной текущего года появилась информация о том, что самочувствие Анастасии значительно улучшилось.
Согласно информации, предоставленной сотрудниками Института молекулярной биологии РАН, врачи получили родные клетки опухоли актрисы, после чего размножили их и индивидуально для ее организма подобрали вирусы, которые способны побороть зараженные клетки. Тем не менее, по словам директора института Александра Макарова, состояние Анастасии Заворотнюк не требует лечения по новой технологии.
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Женский форум 2
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Александр Макаров , РАН
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