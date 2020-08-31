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Врач объяснил, почему Корчевников теряет слух 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Врач объяснил, почему Корчевников теряет слух
Фото: Teleprogramma.pro
Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин объяснил, что могло стать причиной ухудшения здоровья Бориса Корчевникова. Недавно появились новости, что известный телеведущий теряет слух. Это может быть связано с операцией, которую он пережил в 2015 году.
Тогда Борису Корчевникову удалили опухоль, хирургическое вмешательство прошло успешно, но не исключено, что спустя пять лет проявились последствия операции.
Врач подчеркивает, что глухота вовсе не связана с возвращением опухоли головного мозга.

«Оперативное вмешательство достаточно объемное было на головном мозге. И здесь, естественно, чтобы вернуться к нормальной жизни любому пациенту должен быть достаточно долгий период реабилитации», — объяснил врач в беседе с 5-tv.ru.

Специалист уверен, что телеведущий уже прошел МРТ головного мозга — это основной этап диагностики, который ответит на главный вопрос: вернулось или нет новообразование.
Помимо этого, необходимо понять, были ли сразу после операции проблемы со слухом. Это так же является важной информаций для специалистов.

«Учитывая то, что Борис Корчевников продолжает свою работу, я думаю, к счастью, нет проявлений опухолевого процесса», — говорит Мяснянкин.

Хирург допускает, что решить проблему телеведущего можно с помощью слухового аппарата, который будет совершенно не виден окружающим.
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