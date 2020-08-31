София Ротару произвела фурор 

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Возраст певице нипочем! Софии Михайловне 73 года, а она выглядит по -прежнему чудесно.

Певица опубликовала фото с юбилея единственного сына Руслана, которому исполнилось 50. Его поздравили все близкие люди: супруга Светлана, дочь, сын, тётя Аурика — сестра Софии Ротару и сама звездная мама.

New Magazine

София Ротару для торжества выбрала платье свободного кроя коричневого цвета с узорами в виде цветов. Сама звезда выглядела счастливой. Остается только порадоваться за Софью Михайловну.

Как известно, сейчас певица практически не выступает, она посвящает все свое время семье.