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«Пугачева всем перекрыла дорогу!»: Юлиан рассказал о мафии на службе у Примадонны 

ИД «Собеседник» 1 час назад
«Пугачева всем перекрыла дорогу!»
Фото: ИД "Собеседник"
Певец прокомментировал разговоры о том, что Алла Борисовна с помощью бандитов разрушила карьеру многих звезд. Смерть Валентины Легкоступовой повергла в шоковое состояние не только друзей певицы, но и ее звездных коллег. Они уверены: при жизни Легкоступова заслуживала гораздо большего признания.
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в свое время Валентину «фактически закрыли». Журналист намекнул, что в деле Легкоступовой прослеживается рука Пугачевой, которая очень боялась появления новых конкуренток.
За Пугачеву вступился Филипп Киркоров. Тот во время шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» не мог сдержать эмоций.

— Я стал невольным свидетелем мелких потявкиваний и повизгиваний в адрес великой певицы, что она якобы кого-то запрещала, кому-то не давала путь, посылала на разборки людей, — заявил Филипп.

Хочется сказать одной фразой: «Зачем кивать на зеркало, коли рожа крива?» Зачем списывать свои неудачи на то, что якобы вам мешали? Валечка была потрясающей артисткой, — отметил король эстрады.
Певец Юлиан солидарен с Киркоровым. Он уверен: никакой «руки Пугачевой» в случае с Легкоступовой не было.

— Как не послушаешь — всем Пугачева перекрыла дорогу, — уверяет певец. — Это уже какая-то мода пошла: свои проблемы валить на Аллу. Что за ужас?

Не думаю, что Пугачева что-то делала, чтобы «закрыть» Валю, — говорит Юлиан. — Легкоступова мне, кстати, по этому поводу никогда мне ничего не говорила. Нормально жила, прекрасно выглядела, выступала…

Напомним: Юлиан считает, что Легкоступова стала жертвой трагической случайности, которую допустил ее последний муж Юрий Фирсов. Певец вспомнил, что в свое время Валентина могла крепко выпить. Поэтому ей был запрещен алкоголь. Но с появлением Фирсова спиртное вернулось в жизнь певицы…
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Женский форум 7
Звёзды , Филипп Киркоров , Сергей Соседов , Андрей Малахов , Юрий Фирсов
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