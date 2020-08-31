«Пугачева всем перекрыла дорогу!»

Певец прокомментировал разговоры о том, что Алла Борисовна с помощью бандитов разрушила карьеру многих звезд. Смерть Валентины Легкоступовой повергла в шоковое состояние не только друзей певицы, но и ее звездных коллег. Они уверены: при жизни Легкоступова заслуживала гораздо большего признания.

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в свое время Валентину «фактически закрыли». Журналист намекнул, что в деле Легкоступовой прослеживается рука Пугачевой, которая очень боялась появления новых конкуренток.

— Я стал невольным свидетелем мелких потявкиваний и повизгиваний в адрес великой певицы, что она якобы кого-то запрещала, кому-то не давала путь, посылала на разборки людей, — заявил Филипп.

Хочется сказать одной фразой: «Зачем кивать на зеркало, коли рожа крива?» Зачем списывать свои неудачи на то, что якобы вам мешали? Валечка была потрясающей артисткой, — отметил король эстрады.

Певец Юлиан солидарен с Киркоровым. Он уверен: никакой «руки Пугачевой» в случае с Легкоступовой не было.

— Как не послушаешь — всем Пугачева перекрыла дорогу, — уверяет певец. — Это уже какая-то мода пошла: свои проблемы валить на Аллу. Что за ужас?

Не думаю, что Пугачева что-то делала, чтобы «закрыть» Валю, — говорит Юлиан. — Легкоступова мне, кстати, по этому поводу никогда мне ничего не говорила. Нормально жила, прекрасно выглядела, выступала…