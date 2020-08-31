Рудова в шелковом купальнике раззадорила фанатов 

«Бикини держится на честном слове», «Фигурка мечта, очень красивая», «Натали, какая у вас кокетливая шляпка», «Вы словно солнышко», «Чувственно, талия тонюсенькая! Спичка», «Все фанаты вас залайкали», «Пожалейте нас! Это очень горячо», «Изумительная, просто восторг», «Бомба, слов нет», «Ну, да чего же хороша, а какой у вас рельефный пресс», «Бедра супер! И загарчик люксовый», «Даже слюнки потекли, как шоколадка», «Просто зависть», «Это просто взрыв! Полегче», — такие комментарии появились под снимком актрисы.