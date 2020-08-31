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Рудова в шелковом купальнике раззадорила фанатов 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Рудова в шелковом купальнике раззадорила фанатов
Фото: Teleprogramma.pro
37-летняя Наталья Рудова в беседе с поклонниками не раз жаловалась на повышенное внимание прессы. Знаменитость утверждала, что редакторы светских хроник то и дело приписывают ей романы с различными мужчинами и обсуждают ее «несуществующую» беременность. Актриса из сериала «Универ. Новая общага» дала понять, что ее совершенно не заботит то, что о ней пишут в СМИ. При этом Наталья намекнула, что ей порядком поднадоел тот факт, что она постоянно становится героиней сомнительных эксклюзивов и статей для желтой прессы.
@rudovanata
Однако это не мешает актрисе то и дело публиковать в личном микроблоге пикантные снимки в мини-бикини. На одном из таких пляжных фото Рудова предстала в розовом шелковом купальнике на тесемках, раззадорив фанатов изящной фигурой без изъяна.

«Бикини держится на честном слове», «Фигурка мечта, очень красивая», «Натали, какая у вас кокетливая шляпка», «Вы словно солнышко», «Чувственно, талия тонюсенькая! Спичка», «Все фанаты вас залайкали», «Пожалейте нас! Это очень горячо», «Изумительная, просто восторг», «Бомба, слов нет», «Ну, да чего же хороша, а какой у вас рельефный пресс», «Бедра супер! И загарчик люксовый», «Даже слюнки потекли, как шоколадка», «Просто зависть», «Это просто взрыв! Полегче», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

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Звёзды , Наталья Рудова
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