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Загитова станет ведущей «Ледникового периода» на Первом канале 

Анастасия Иванова 1 час назад
Загитова станет ведущей «Ледникового периода»
Фото: РИА Новости
18-летняя фигуристка Алина Загитова после долгих переговоров согласилась стать ведущей популярного шоу «Ледниковый период». Об этом сообщает «Экспресс газета».
Сообщается, что новый сезон проекта стартует в сентябре. Спортсменка станет напарницей коллеги — Алексея Ягудина.
Для девушки такая практика будет только на пользу, так как совсем недавно стало известно, что Загитова стала студенткой факультета журналистки РАНХиГС.
Фигуристка сообщила, что выбрала такое направление, чтобы научиться свободно общаться с представителями СМИ и корректно формулировать свои мысли.
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Звёзды , Алина Загитова , Алексей Ягудин , РАНХиГС
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