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43-летняя певица Шакира похвасталась идеальной фигурой на отдыхе 

Passion.ru 5 часов назад
Шакира похвасталась идеальной фигурой на отдыхе
Фото: @shakira
Шакира с семьей отдыхает на Мальдивах.
Вот уже несколько дней популярная певица Шакира отдыхает с мужем и детьми на Мальдивах. Помимо семейных сценок, звезда публикует в блоге и свои фотографии. На очередной из них она похвасталась очень стройной фигурой.
@shakira
Долгое время у 43-летней Шакиры и 33-летнего Жерара Пике не было возможности отдохнуть вместе у моря. Сначала были закрытые из-за пандемии коронавируса пляжи Испании. После окончания карантина футболист пропдал на тренировках, а его супруга и их дети — 7-летний Милан и 5-летний Саша — отдыхали самостоятельно. Наконец, вся семья улетела на океан, и теперь все они вовсю делятся в блогах солнечными фото и видео.
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Звёзды , Жерар Пике , Шакира
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