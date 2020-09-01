Шакира похвасталась идеальной фигурой на отдыхе

Шакира с семьей отдыхает на Мальдивах.

Вот уже несколько дней популярная певица Шакира отдыхает с мужем и детьми на Мальдивах. Помимо семейных сценок, звезда публикует в блоге и свои фотографии. На очередной из них она похвасталась очень стройной фигурой.

@shakira