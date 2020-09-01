Светская львица, продюсер Яна Рудковская является активным пользователем социальной сети Instagram и регулярно публикует в своем аккаунте самый разный контент. Но большую популярность приобрели ее рубрики, связанные с гардеробом и завтраками. Каждый день на протяжении долгого времени жена Евгения Плющенко снимает фото и видео сервировки и блюд, которые предпочитает за утренней трапезой.

На своем YouTube-канале Галкин разместил ролик, где показал богемное утро в стиле Рудковской.

«Вот так обычно я завтракаю. Простой завтрак звезды. Дворецкий, а гонобобель на тарталетках свежий?» — обратился к персоналу Галкин. И подчеркнул: «Все, как нас учит Яна Рудковская».

При этом фоном играет классическая музыка, Галкин держит крошечного шпица, присаживается на краешек стола и манерно вдыхает аромат цветов.

А следующий кадр — уже реальность: артист завтракает сосисками с хлебом, от изысканной сервировки ни следа, и спрашивает у оператора: «Нормально все получилось? Там видно, что пирожное дорогое? Серебро? Видно, что серебро? Ну, чтоб лохи завидовали?» — переживает артист. И, покончив с сосиской, произносит: «Завтрак в звезде!»