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«Дворецкий, а гонобобель на тарталетках свежий?»: Галкин высмеял Рудковскую и ее завтраки 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Светская львица, продюсер Яна Рудковская является активным пользователем социальной сети Instagram и регулярно публикует в своем аккаунте самый разный контент. Но большую популярность приобрели ее рубрики, связанные с гардеробом и завтраками. Каждый день на протяжении долгого времени жена Евгения Плющенко снимает фото и видео сервировки и блюд, которые предпочитает за утренней трапезой.
И у нее появились не только последователи — например, жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, любит публиковать подобные посты. Шоумен и пародист Максим Галкин посмеялся над привычкой Рудковской и снял видео в стиле «в Instagram — в жизни».
На своем YouTube-канале Галкин разместил ролик, где показал богемное утро в стиле Рудковской.
«Вот так обычно я завтракаю. Простой завтрак звезды. Дворецкий, а гонобобель на тарталетках свежий?» — обратился к персоналу Галкин. И подчеркнул: «Все, как нас учит Яна Рудковская».
При этом фоном играет классическая музыка, Галкин держит крошечного шпица, присаживается на краешек стола и манерно вдыхает аромат цветов.
А следующий кадр — уже реальность: артист завтракает сосисками с хлебом, от изысканной сервировки ни следа, и спрашивает у оператора: «Нормально все получилось? Там видно, что пирожное дорогое? Серебро? Видно, что серебро? Ну, чтоб лохи завидовали?» — переживает артист. И, покончив с сосиской, произносит: «Завтрак в звезде!»
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Звёзды , Видео , Яна Рудковская , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Евгений Плющенко , Максим Галкин
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