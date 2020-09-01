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Солистку Little Big затравили из-за развода Прусикина 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Таюрскую затравили из-за развода Прусикина
Фото: @sonyatayurskaya
После появления новости о разводе лидера группы Little Big Ильи Прусикина, солистку группы Софью Таюрскую, затравили в Сети. Пользователи оставляют гневные комментарии под постами в ее Instagram.
Некоторые поклонники уверены, что причиной развода Прусикина и Ирины Смелой, известной под псевдонимом Tatarka, стала Таюрская. Одни комментаторы только задают вопросы, а другие прямо обвиняют солистку в том, что она увела мужчину из семьи.

«Только после долгих лет замужества ты поймешь и поставишь себя на ее место», — написала одна из подписчиц.

Некоторые комментаторы вступились за Таюрскую и отметили, что людей не должна волновать ее личная жизнь, так как большинство следят за ней исключительно из-за творчества. Сама девушка уже написала, что удалила часть комментариев и попросила писать ей оскорбления в Директ, чтобы злые комментарии не видели родители и бабушка.
Ранее "Рамблер" сообщал, что лидер группы Little Big объявил о разводе.
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Звёзды , Илья Прусикин
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