Таюрскую затравили из-за развода Прусикина

После появления новости о разводе лидера группы Little Big Ильи Прусикина , солистку группы Софью Таюрскую, затравили в Сети. Пользователи оставляют гневные комментарии под постами в ее Instagram.

Некоторые поклонники уверены, что причиной развода Прусикина и Ирины Смелой, известной под псевдонимом Tatarka, стала Таюрская. Одни комментаторы только задают вопросы, а другие прямо обвиняют солистку в том, что она увела мужчину из семьи.

«Только после долгих лет замужества ты поймешь и поставишь себя на ее место», — написала одна из подписчиц.

Некоторые комментаторы вступились за Таюрскую и отметили, что людей не должна волновать ее личная жизнь, так как большинство следят за ней исключительно из-за творчества. Сама девушка уже написала, что удалила часть комментариев и попросила писать ей оскорбления в Директ, чтобы злые комментарии не видели родители и бабушка.