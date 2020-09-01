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Эмили Ратаковски показала на себе «лучший топ» своего бренда и восхитила фанатов 

Lenta.ru 50 минут назад
Ратаковски восхитила фанатов голой спиной
Фото: @inamoratawoman
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски показала фанатам рекламную фотографию собственного бренда Inamorata Woman, на которой демонстрирует на себе вещь из новой линейки. Кадр появился в Instagram-аккаунте марки.
На снимке 29-летняя модель запечатлена спиной к камере на зеленом фоне. Она одета в фирменный шелковый топ с тонкими бретельками, завязанными на спине, и леопардово-красным принтом. В Instagram-сторис, которые появились на странице самой Ратаковски, она называет его «лучшим топом» бренда. Дизайнер также объявила, что новая линейка будет доступна к покупке со следующей недели.
Покупателей востихила новинка Inamorata Woman. «Мне он нужен прямо сейчас!», «Устала ждать, очень хочу примерить его», «Я готова потратить на него любые деньги», «Выглядит круто! Забирай все мои деньги, Эмили», «У тебя потрясающий вкус. С нетерпением жду старта продаж», — написали они в комментариях под постом, который набрал 16 тысяч лайков.
В августе папарацци запечатлели Эмили Ратаковски в купальнике на пляже в Хэмптонсе. Модель отдыхала на пляже в черном «флосскини» — бикини с завязками вокруг торса и черных спортивных штанах с низкой посадкой из последней коллекции ее собственного бренда Inamorata Woman. Издание Vogue отмечает, что «флосскини» было одной из тенденций 2000-х годов, которая вновь стала актуальной в этом сезоне.
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