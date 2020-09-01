Галкин снял пародию на Рудковскую 

Дело в том, что у супруги Евгения Плющенко есть собственная рубрика, где она показывает изысканные завтраки. Галкин решил обыграть эту тему в своем новом видео.

На кадрах Галкин стоит перед столом с завтраком вместе со шпицем, а на фоне играет классическая музыка.

"Вот так обычно я завтракаю. Простой завтрак звезды. Дворецкий, а гонобобель на тарталетках свежий?Все, как нас учит Яна Рудковская", — сказал Галкин в видео.

За этим следовали уже другие кадры в стиле ожидание-реальность. На них звезда ест сосиски за завтраком и спрашивает у оператора, насколько хорошо видно его дорогой завтрак в предыдущем видео.