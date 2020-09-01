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Ида Галич рассказала о драке с пьяной девушкой популярного блогера 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Известная блогерша рассказала о драке с девушкой
Фото: @galichida
Блогерша Ида Галич рассказала, что однажды подралась с пьяной девушкой популярного блогера Гусейна Гасанова. Подробности конфликта она сообщила в шоу «Блеф», опубликованном на YouTube.
«Были в караоке. С ним пришла девушка, которая сильно напилась и очень плохо себя вела, на всех кидалась», — отметила она. По словам Галич, девушка в какой-то момент вцепилась и ей в волосы. «Я говорю Гусейну: "Убери свою телку!"» — пояснила блогерша.
Гасанов стал заверять, что это не его девушка. В результате конфликт продолжился и на улице рядом с заведением.

«Я уже ее стукнула. Пришлось приструнить деваху, потому что вела она себя дико ужасно», — добавила Галич.

После произошедшего Галич позвонила знакомому из полиции, он посоветовал написать заявление, так как у блогерши после нападения остались царапины и синяки. Пожаловавшись на девушку Гасанову, она услышала от блогера, что «она же просто пьяненькая была».
Ранее Ида Галич поспорила с блогершей Анастасией Ивлеевой. Поводом для перепалки послужил пост Иды о рейтинге Forbes в Instagram. Галич заняла более высокое место по доходам от рекламы и посчитала, что это подтверждает тезис об отсутствии взаимосвязи между количество подписчиков и суммой заработков в сети.
Галич была участницей КВН, играла за команду «Осенний поцелуй». Instagram-блогерша также записала несколько песен и сняла на них клипы. Запустила на YouTube-канале шоу «1 — 11», в котором звезды шоу-бизнеса и школьники соревнуются в ответах на вопросы школьной программы.
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Звёзды , Анастасия Ивлеева , Гусейн Гасанов , Ида Галич , Forbes
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