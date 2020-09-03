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Сын Яны Рудковской потребовал «свободы Гном Гномычу» 

Lenta.ru и ещё 21 4 часа назад
Сын Рудковской потребовал «свободы Гном Гномычу»
Фото: @rudkovskayaofficial
Сын Яны Рудковской Николай потребовал «свободы» для своего брата Александра, известного в соцсетях как Гном Гномыч. Он разместил комментарий под публикацией матери в Instagram.
Рудковская разместила фото с супругом, фигуристом Евгением Плющенко и сыном. «Наш Сашка @gnomgnomych — первоклашка. Всех первоклассников и школьников с Днём знаний! Ура!» — подписала она. Однако старший сын от первого брака Николай Батурин (@n_baturin) оставил комментарий: «Свободу гном гномычу! 😓», который набрал 956 лайков. Пользователи ответили ему: «Тоже не люблю отправлять братишек в школу 👍», «зачетный юморок 👏», «добрый старший бро!)))».
Ранее в августе Гном Гномыч похвастался нарядами люксовых марок на видео. Семилетний Саша продемонстрировал вещи различных модных домов. Так, например, мальчик попозировал в шортах и майке Gucci и в комплекте Louis Vuitton с рюкзаком марки на плечах.
В апреле Рудковская рассказала о доходах своего сына Александра в прямом эфире с телеведущей Тиной Канделаки. Выяснилось, что он зарабатывает 12 миллионов рублей в год. По словам матери, у Гном Гномыча есть счет, с которого оплачиваются няни, водитель и охранник.
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Звёзды , Тина Канделаки , Яна Рудковская , Николай Батурин , Евгений Плющенко , Louis Vuitton
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