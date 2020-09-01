Прилучный переключился на новую «Папину дочку»

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Прилучный переключился с одной «Папиной дочки» на другую 

WMJ.ru 1 час назад
Бывший муж Агаты Муцениеце провел ночь в компании жены Артура Смольянинова.
Этим летом Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце и, по слухам, закрутил роман с Мирославой Карпович, известной многим по роли Маши Васнецовой. Пару заметили на совместном отдыхе в Крыму. Несколько часов назад в Instagram-аккаунте звезды «Мажора» появилось селфи с другой «Папиной дочкой» — с Дарьей Мельниковой. На фотографии супруга Артура Смольянинова тянется языком к уху теперь уже завидного холостяка.
WMJ.RU 

Волшебная ночь с Дарьей Мельниковой,

— подписал снимок актер, будто нарочно подогревая слухи об их любовной интрижке.
После развода Павлу Прилучному приписывали несколько романов, но он никак не комментировал их. В числе его возможных избранниц мелькало имя Юлии Франц, с которой они снялись в фильме «Тени звезды». Актер старается держать личную жизнь подальше от чужих глаз и единственное, о чем рассказывает поклонникам и журналистам — это их с Агатой Муцениеце дети.
В этом году 7-летний Тимофей пошел в третий класс. Ради сына бывшие супруги отложили обиды и вместе отправились на праздничную линейку.
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Звёзды , Видео , Дарья Мельникова , Павел Прилучный , Агата Муцениеце , Артур Смольянинов , Мирослава Карпович , WMJ.RU
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