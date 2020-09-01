Прилучный переключился на новую «Папину дочку»

Этим летом Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце и, по слухам, закрутил роман с Мирославой Карпович , известной многим по роли Маши Васнецовой. Пару заметили на совместном отдыхе в Крыму. Несколько часов назад в Instagram-аккаунте звезды «Мажора» появилось селфи с другой «Папиной дочкой» — с Дарьей Мельниковой . На фотографии супруга Артура Смольянинова тянется языком к уху теперь уже завидного холостяка.

WMJ.RU

Волшебная ночь с Дарьей Мельниковой,

— подписал снимок актер, будто нарочно подогревая слухи об их любовной интрижке.

После развода Павлу Прилучному приписывали несколько романов, но он никак не комментировал их. В числе его возможных избранниц мелькало имя Юлии Франц, с которой они снялись в фильме «Тени звезды». Актер старается держать личную жизнь подальше от чужих глаз и единственное, о чем рассказывает поклонникам и журналистам — это их с Агатой Муцениеце дети.

В этом году 7-летний Тимофей пошел в третий класс. Ради сына бывшие супруги отложили обиды и вместе отправились на праздничную линейку.