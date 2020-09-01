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Звезды, которые любят жениться и разводиться 

Елена Красовская 22 часа назад
Ролик рассказывает о знаменитостях, которых можно назвать рекордсменами по числу браков и разводов. Сейчас немногим удаётся прожить всю жизнь с единственным партнёром, так что разводы стали чуть ли не обычным делом. Но для творческих людей, которые постоянно ищут новые источники вдохновения, смена супругов всегда была привычной. Правда, если некоторые долго делают выбор и тянут с браком, то другие сразу же отправляются в ЗАГС. Смотрите ролик и узнайте, кто стал в ЗАГСе завсегдатаем.
Ранее «Рамблер» узнал, что Галич рассказала о драке с пьяной девушкой блогера.
Звёзды , Видео , Любовь
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