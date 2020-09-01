Пассия Моргенштерна унизила Барановскую 

«Егор Крид мне очень нравится, такой добрый, позитивный. Помню, он пел на празднике, и на сцену выбежал Моргенштерн — начал подпевать, танцевать, и с него упали джинсы. И знаете, что я увидела? Такие застиранные белые трусы в катышках. И я расстроилась. То есть человек весь в «Ролексах», бриллиантах, а трусы у него застиранные», — рассказала в одном из шоу Барановская.