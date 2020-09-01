Пассия Моргенштерна унизила Барановскую 

Возлюбленная популярного певца Моргенштерна, молодая девушка Дилара, резко высказалась в адрес ведущей Юлии Барановской. Ей не понравилось, что Юлия нелестно отозвалась о внешнем виде ее бойфренда.
«Егор Крид мне очень нравится, такой добрый, позитивный. Помню, он пел на празднике, и на сцену выбежал Моргенштерн — начал подпевать, танцевать, и с него упали джинсы. И знаете, что я увидела? Такие застиранные белые трусы в катышках. И я расстроилась. То есть человек весь в «Ролексах», бриллиантах, а трусы у него застиранные», — рассказала в одном из шоу Барановская.
Сам певец ситуацию не прокомментировал, а вот Дилара решила не молчать:
"Какого размера, по ее мнению, были катышки, если они были так заметны со сцены? Вам всего 45, а зрение так подводит (на самом деле Барановской — 35, — прим. ред), — парировала девушка. — Даже прикольно, что уходящие звезды пытаются хайпиться на трусиках моего мужика".
Ранее "Рамблер" сообщал о конфликте Барановской с Айзой Анохиной.