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«Подавилась слюнями»: Лазарев восхитил фанатов смелым фото 

Диана Товсепова 1 час назад
«Подавилась слюнями»: Лазарев показал пикантное фото
Фото: @lazarevsergey
Российская поп-звезда Сергей Лазарев удивил всех смелым фото в Instagram.
@lazarevsergey
"Минус 12 кг за 4 месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки) но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы) дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, А так, я доволен, мне снова 18, а вы ходите в зал?", — подписал снимок певец.
Коллеги Лазарева тут же среагировали на фото:

"Красавчик всегда", — написала в комментариях Лолита Милявская.

"Аааа… Так это твои 12 килограммов?! Они у меня если что", — добавил Евгений Бороденко.

А вот поклонницы артиста не смогли скрыть свое восхищение и не скупились на восхищенные комментарии:

"Я подавилась слюнями, спасибо"

"Я бы даже сказала 17. Вы просто огонь. Нужен огнетушитель", — написали женщины.

Ранее "Рамблер" сообщал, как Лазарев резко прокомментировал слухи о своем романе с миллионером.
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Звёзды , Пикантные фото , Сергей Лазарев , Лолита Милявская
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