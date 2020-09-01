«Подавилась слюнями»: Лазарев показал пикантное фото

Российская поп-звезда Сергей Лазарев удивил всех смелым фото в Instagram.

@lazarevsergey

"Минус 12 кг за 4 месяца! Сбросил весь жирок вокруг живота, и щеки) но, конечно же, ушла и мышечная масса! Теперь вернулся в зал, будем возвращать и мышцы) дело наживное! Главное, чтобы жирок не вернулся! Ну, А так, я доволен, мне снова 18, а вы ходите в зал?", — подписал снимок певец.

Коллеги Лазарева тут же среагировали на фото:

"Красавчик всегда", — написала в комментариях Лолита Милявская.

"Аааа… Так это твои 12 килограммов?! Они у меня если что", — добавил Евгений Бороденко.

А вот поклонницы артиста не смогли скрыть свое восхищение и не скупились на восхищенные комментарии:

"Я подавилась слюнями, спасибо"