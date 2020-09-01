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Как выглядит тёща Евгения Петросяна — мама Татьяны Брухуновой 

Veasy.ru 40 минут назад
Как выглядит тёща Петросяна и мама Брухуновой
Фото: Veasy.ru
Два года назад стало известно, что российский телеведущий и юморист Петросян, на 73-м году жизни разводится со своей супругой известной артисткой Еленой Степаненко. Супруги прожили вместе 33 года.
Причиной распада семьи, стал роман Евгения Вагановича с молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой. Как позднее признавалась Татьяна, Степаненко и Петросян не жили вместе последние пятнадцать лет, поэтому женщина не считает себя разлучницей. Служебный роман Брухуновой и Петросяна начал активно развиваться в 2013 году.
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Им удалось сохранить это в тайне до 2018 года, после чего они перестали скрывать свои близкие отношения, стали появляться вместе на различных мероприятиях.
Несмотря на разницу в возрасте в 43 года, влюбленные в прошлом году зарегистрировали свои отношения. А с весны этого года в СМИ стали активно обсуждать рождение сына у Татьяны и Евгения Вагановича.
Возлюбленная юмориста родилась в Туле, выросла в обычной семье, родных братьев и сестер у нее нет. В раннем возрасте осталась без отца, ее воспитанием занималась мама и бабушка. Широкую известность она обрела после отношений с Петросяном и став его супругой теперь может себе позволить дорогостоящие вещи.
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До момента как признаться, общественности в романе с юмористом, Татьяна довольно неактивно вела свои социальные сети, а после стала активна в Инстаграме, стала делиться подробностями своей жизни.
Так обитатели социальных сетей познакомились с матерью Брухуновой. Татьяна часто делится совместными снимками со своей матерью. И конечно же, нельзя не отметить внешнего сходства мамы и дочери.
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Ее мама по-прежнему проживает в родной Туле. Уже много лет она работает бухгалтером в местном кардиологическом центре. Теща Петросяна выглядит молодо, без каких-либо признаков пластики. Имя и возраст своей матери женщина не упоминает в социальных сетях.
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