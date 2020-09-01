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Майли Сайрус снялась дома в прозрачном топе на голое тело после премии MTV 

Lenta.ru 41 минуту назад
Майли Сайрус снялась в прозрачном топе на голое тело
Фото: @mileycyrus
Американская певица Майли Сайрус показала подписчикам домашние фотографии, на которых она запечатлена в откровенном виде после премии MTV. На публикацию в ее Instagram-аккаунте обратили внимание в Daily Mail.
27-летняя знаменитость попозировала на кухне в черном прозрачном топе на голое тело и белье такого же цвета. Она дополнила свой образ ярко-красной помадой и серебряными украшениями: массивным ожерельем с крестом и множеством браслетов.
«Обожаю твой особенный стиль», «Такая естественная и красивая», «Ты была фантастическая на премии. Лучший голос, лучшая подача», — писали ей поклонники в комментариях под постом, который набрал более двух миллионов лайков.
31 августа, после премии MTV Video Music Awards, журналисты New York Post признали наряд Майли Сайрус одним из лучших образов знаменитостей на мероприятии. Певица появилась в черном просвечивающем белье платье бренда Mugler из полупрозрачной ткани, отделанной блестящими деталями. Ее образ дополнили перчатки в тон, черные босоножки на каблуках и серьги-кольца.
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