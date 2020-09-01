«Попахивает г***ом»: Дибров отдает все молодой жене

Российский телеведущий Дмитрий Дибров стал предметом обсуждения из-за своего имущества, которое он решил переписать на молодую жену Полину.

Так, имущество он собирается переписать на 31-летнюю супругу, а не на своего старшего сына Дениса:

«У нас нет брачного контракта — это постыдно. Нет и завещания, хотя после инсульта стоит об этом подумать. Все имущество надо переписать на Полину. Пусть она решает, что заслужил старший сын Денис».

"Что хорошего в старых мужьях? У них, вместо мозга, в голове — клюква…

Пусть 31-летняя очень фертильная самочка решает, с кем поделиться наследством. Ну, или не делиться.

Сын? Его Дмитрий не видел 15 лет — «Не общаемся, потому что нет потребности», говорит Дибров. А сам строгает каждый год новых детей от племенной кобылки", — считает Миро.

Блогер считает, что Дибров специально поступает именно так:

"Любое завещание можно оспорить. И старший сын, как наследник, легко это смог бы сделать. Поэтому что? Нужно лишать его не наследства, а переписать все на Полинку.

Именно она приносит радость бабушке Диме. А того ребенка Дибров сделал так давно, что даже не помнит, когда это было.

Кто важнее в жизни 60-летнего пенсионера — упругая п**я молодухи или какой-то там сын?