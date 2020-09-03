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Фигура 54-летней Сальмы Хайек на фото в купальнике восхитила поклонников 

Lenta.ru и ещё 7 3 сентября 2020
Фигура Сальмы Хайек восхитила поклонников
Фото: @salmahayek
Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фотографиями в пляжной одежде с отдыха в Греции и порадовала фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных кадрах 54-летняя звезда позирует на фоне моря в желтом слитном купальнике с разрезом на талии и длинной юбке того же цвета. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки, золотые браслеты и серьги в виде ладоней. Хайек запечатлели с собранными в пучок волосами.
В описании к публикации актриса поблагодарила поклонников за поздравления в честь дня ее рождения. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который за 20 минут набрал больше 180 тысяч лайков. «Ты прекрасная женщина с идеальным телом», «С днем рождения, королева!», «Поздравляю, самая красивая женщина в мире», «Выглядишь потрясающе», — комментировали они.
Ранее в августе Сальма Хайек опубликовала другой снимок в бикини. Она попозировала сидя за голубым столиком в черном купальнике. На фото в руке она держит небольшую чашку с кофе. Поклонники начали писать комплименты стройной фигуре актрисы в комментариях.
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Женский форум
Звёзды , Красота , Мода , Фигура в бикини , Сальма Хайек
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