Фигура Сальмы Хайек восхитила поклонников

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась фотографиями в пляжной одежде с отдыха в Греции и порадовала фанатов. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 54-летняя звезда позирует на фоне моря в желтом слитном купальнике с разрезом на талии и длинной юбке того же цвета. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки, золотые браслеты и серьги в виде ладоней. Хайек запечатлели с собранными в пучок волосами.

В описании к публикации актриса поблагодарила поклонников за поздравления в честь дня ее рождения. Подписчики восхитились ее внешним видом в комментариях под постом, который за 20 минут набрал больше 180 тысяч лайков. «Ты прекрасная женщина с идеальным телом», «С днем рождения, королева!», «Поздравляю, самая красивая женщина в мире», «Выглядишь потрясающе», — комментировали они.

Ранее в августе Сальма Хайек опубликовала другой снимок в бикини. Она попозировала сидя за голубым столиком в черном купальнике. На фото в руке она держит небольшую чашку с кофе. Поклонники начали писать комплименты стройной фигуре актрисы в комментариях.