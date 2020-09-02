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Селезнева не жалеет, что разрушила семью Андреева 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Селезнева не жалеет, что разрушила семью Андреева
Фото: Teleprogramma.pro
Владимир Андреев умер через два дня после своего 90-летия от ишемической болезни сердца. Прощаться с народным артистом будут 2 сентября в театре имени Ермоловой. Весь карантин он вместе с супругой Натальей Селезневой провел за городом на даче. А перед смертью остался в квартире без ее внимания. Актриса уехала покупать шланг для стиральной машины, о кончине мужа ей сообщала горничная.
Они были счастливы в браке 52 года, вырастили сына Егора, нянчили внуков. За все это время ни разу сильно не ссорились, хотя в молодости иногда и ревновали друг друга. А познакомились на съемках фильма-спектакля «Калиф-аист», когда Наталье было всего 23, Владимир был старше на 15 лет.
Селезневу не испугала ни разница в возрасте, ни то, что Андреев был женат на актрисе Наталье Архангельской. Они прожили семь лет и всего месяц из них в официальном браке. Хотя позже Селезнева признавалась, что угрызения совести ее все-таки вначале мучили.
«Комсомольской правде» Селезнева рассказала, что не жалеет о том, что увела Андреева от жены. Она считает, что он ей был предназначен судьбой.
Прощание с народным артистом СССР состоится 2 сентября. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
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Звёзды , Наталья Архангельская , Наталья Селезнева , Владимир Андреев , Комсомольская правда
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