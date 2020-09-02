Селезнева не жалеет, что разрушила семью Андреева 

Владимир Андреев умер через два дня после своего 90-летия от ишемической болезни сердца. Прощаться с народным артистом будут 2 сентября в театре имени Ермоловой. Весь карантин он вместе с супругой Натальей Селезневой провел за городом на даче. А перед смертью остался в квартире без ее внимания. Актриса уехала покупать шланг для стиральной машины, о кончине мужа ей сообщала горничная.

Они были счастливы в браке 52 года, вырастили сына Егора, нянчили внуков. За все это время ни разу сильно не ссорились, хотя в молодости иногда и ревновали друг друга. А познакомились на съемках фильма-спектакля «Калиф-аист», когда Наталье было всего 23, Владимир был старше на 15 лет.

Селезневу не испугала ни разница в возрасте, ни то, что Андреев был женат на актрисе Наталье Архангельской . Они прожили семь лет и всего месяц из них в официальном браке. Хотя позже Селезнева признавалась, что угрызения совести ее все-таки вначале мучили.

«Комсомольской правде» Селезнева рассказала, что не жалеет о том, что увела Андреева от жены. Она считает, что он ей был предназначен судьбой.

Прощание с народным артистом СССР состоится 2 сентября. Его похоронят на Троекуровском кладбище.