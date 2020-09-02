Как худели звезды СССР 

В советские времена не было ни звездных диетологов, ни детокс-центров, ни чудодейственных пилюль для похудения. И тем не менее многие актрисы могли похвастаться потрясающей фигурой. Причем в основе их диет — самые доступные и недорогие продукты. Диеты российских звезд

Актриса ест 5 раз в день, небольшими порциями, старается употреблять как можно больше полезных и натуральных продуктов.

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На ее столе — свежая зелень, курица, кисломолочные продукты, свежая рыба, овощи и фрукты. А для тех случаев, когда нужно быстро сбросить вес, есть жесткая диета звезды на 12 дней.

3 дня — только кефир

3 дня — вареная курица без соли

3 дня — зеленые яблоки и кефир

3 дня — нежирный сыр и красное сухое вино.

Диета певицы рассчитана на 15 дней. В это время можно есть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты (в основном, каши) и пить воду.

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Исключить нужно мясо, молочные продукты, алкоголь. Примерное меню на завтрак может быть таким: сок из моркови, яблока и сельдерея, семечки тыквы и подсолнечника. Обед — свежие овощи и фрукты, теплая вода с лимоном. Ужин — овощной салат с семечками и орехами, без заправки. В промежутках можно перекусывать только сырыми овощами.

Лариса Долина: как худеют звезды

Диета Ларисы Долиной рассчитана ровно за неделю, причем считается, что таким образом можно сбросить 7−10 кг.

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День 1 — 5 вареных картофелин, полтора литра кефира

День 2 — 100 г отварной курицы и полтора литра кефира

День 3 — 100 г отварного мяса и полтора литра кефира

День 4 — 100 г вареной рыбы и полтора литра кефира

День 5 — фрукты и овощи (можно все, кроме бананов и винограда), полтора литра кефира

День 6 — только кефир

День 7 — минеральная вода в неограниченном количестве.

Главный секрет стройной фигуры от Майи Плисецкой предельно прост. «Сижу не жрамши», — именно так отвечала знаменитая балерина на вопрос о том, как ей удается сохранять потрясающую форму.

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А для быстрого снижения веса Майя Плисецкая использовала такую диету, рассчитанную на 3−4 дня. Можно есть: чечевицу, овес, ячмень, овощи. Нельзя: мясо, яйца, молочные продукты, картофель, специи, томаты, шоколад, кофе.

Лайма по праву считалась одной из самых красивых советских звезд и до сих пор сохраняет прекрасную фигуру.

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Впрочем диету звезды для похудения выдержать будет нелегко и она подходит только тем, у кого нет ни малейших проблем со здоровьем. Программа рассчитана на 9 дней, в общей сложности можно похудеть на 9 кг, по 1 кг в день.

3 дня — только рис с соевым соусом

3 дня — куриные грудки

3 дня — только яблоки

Правила Эдиты Пьехи достаточно просты: звезда ест все, что угодно, однако при этом необходимо придерживаться определенного расписания.

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Пьеха ест все, но небольшими порциями и 5 раз в день. При этом она устраивает разгрузочные дни (только яблоки, только арбузы или только кефир). Не ест мясо и острую пищу, сахар заменила на мед, никогда не ест вместе белки и углеводы. Она считает, что белки можно есть вместе с цитрусовыми, углеводы — со сладкими фруктами, овощи — с любыми продуктами.

За время творческой карьеры Алла Пугачева несколько раз кардинально худела и снова набирала вес. Ей даже приписывают изобретение «травяной диеты», основа которой — кефирный коктейль.

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Чтобы его приготовить, нужно 1,5 литра нежирного кефира, свежие огурцы и любая зелень по вкусу. Кефир смешать с порезанной зеленью укропа, петрушки, кинзы, добавить измельченный на терке огурец. Тщательно перемешать и пить в течение дня при появлении чувства голода.