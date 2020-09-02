Салтыкову сравнили с Памелой Андерсон из-за фото

Певица выложила фото в полупрозрачном купальнике.

Несколько часов назад звезда отечественной поп-сцены Ирина Салтыкова показала подписчикам фигуру в полупрозрачном слитном купальнике. «К бабьему лету надо подходить во всеоружии! Жду теплых деньков в умном купальнике» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — считает 54-летняя артистка, отметив, что ее пляжный наряд не оставляет белых следов на коже, а его ткань имеет эффект солнцезащитного крема, мгновенно сохнет и даже обеспечивает небольшую утяжку.

@irinasaltykova_official

В комментариях поклонники восхитились неувядающей красотой блондинки. Один из юзеров даже сравнил исполнительницу с голливудской дивой Памелой Андерсон . Напомним, что в этом году СМИ сообщили, что у знаменитости диагностировали онкологическое заболевание. Утверждалось, что Ирина некоторое время даже находилась под капельницей. Узнав о распрастранении этой информации, Салтыкова поспешила опровернуть новость.

На личной странице «Инстаграма» певица назвала эти данные «бредом» и «мусором» и призвала не верить горе-журналистам. Известно — в 2017 году в телеэфире артистка признавалась, что в 1995-ом у нее диагностировали рак, причиной которого могли послужить переживания из-за развода и кончины отца.