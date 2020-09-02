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"Будьте с нами там, наверху": Волкова разрыдалась после смерти Клюева

Мира Маркина
2 часа назад
Звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова оставила в Instagram крайне эмоциональный пост в память о коллеге по ситкому покойном Борисе Клюеве.
По словам актрисы, на съемках сериала она всегда называла его "папой", а он улыбался в ответ:
"Мой дорогой, мой любимый, Борис Владимирович, Николай Петрович, наставник, учитель, советчик, друг. Приходя на съемку, мы вас все называли Папа и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей".
Подписчики поспешили поддержать Волкову и выразили свои соболезнования:
"Он подарил нам лучшее детство",
"Боже мой, как жаль. Великий был человек. Любимый Николай Петрович",
"Невозможно это осознавать",
"У меня разрывается сердце".
Борис Клюев ушел из жизни 1 сентября на 77-м году жизни. Несколько лет актер боролся с раком легких.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что стало с актерами сериала "Воронины".
Звёзды,Видео,Борис Клюев,Екатерина Волкова,
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