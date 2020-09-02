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Солистка Little Big ответила на травлю из-за распада семьи Прусикина 

Мира Маркина 2 часа назад
Соня Таюрская, солистка группы Little Big, ответила хейтерам в Сети.
На днях фронтмен музыкального коллектива Илья Прусикин объявил о своем разводе с супругой Ирой Смелой. В интернете уже ходили слухи о том, что музыкант изменил жене с Таюрской, но сейчас поклонники группы только укрепились в этом мнении.
Поговаривают, что Таюрская и Прусикин встречались в тайне от других коллег. При этом сами артисты утверждают, что между ними только дружеские отношения.
После новости о разводе фанаты Смелой начали оставлять гневные комментарии под фотографиями Таюрской в Instagram:

«Не ты ли стала яблоком раздора в семье Ильи и Иры? Очень грустно, что так произошло»;

«Только после долгих лет замужества ты все поймешь и поставишь себя на ее место».

Однако Соня быстро удаляет негативные комментарии:

«Люди ведут себя, как животные! Я буду удалять все комментарии с оскорблениями, как минимум, потому что это читает моя семья, моя бабушка! Если вы хотите меня пооскорблять, пишите мне в директ!».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что солистку Little Big затравили из-за развода Прусикина.
Женский форум
Звёзды , Видео , Илья Прусикин
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