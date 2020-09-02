Соня Таюрская, солистка группы Little Big, ответила хейтерам в Сети.
На днях фронтмен музыкального коллектива Илья Прусикин объявил о своем разводе с супругой Ирой Смелой. В интернете уже ходили слухи о том, что музыкант изменил жене с Таюрской, но сейчас поклонники группы только укрепились в этом мнении.
Поговаривают, что Таюрская и Прусикин встречались в тайне от других коллег. При этом сами артисты утверждают, что между ними только дружеские отношения.
После новости о разводе фанаты Смелой начали оставлять гневные комментарии под фотографиями Таюрской в Instagram:
«Не ты ли стала яблоком раздора в семье Ильи и Иры? Очень грустно, что так произошло»;
«Только после долгих лет замужества ты все поймешь и поставишь себя на ее место».
Однако Соня быстро удаляет негативные комментарии:
«Люди ведут себя, как животные! Я буду удалять все комментарии с оскорблениями, как минимум, потому что это читает моя семья, моя бабушка! Если вы хотите меня пооскорблять, пишите мне в директ!».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что солистку Little Big затравили из-за развода Прусикина.