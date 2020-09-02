Соня Таюрская, солистка группы Little Big, ответила хейтерам в Сети.

На днях фронтмен музыкального коллектива Илья Прусикин объявил о своем разводе с супругой Ирой Смелой. В интернете уже ходили слухи о том, что музыкант изменил жене с Таюрской, но сейчас поклонники группы только укрепились в этом мнении.

Поговаривают, что Таюрская и Прусикин встречались в тайне от других коллег. При этом сами артисты утверждают, что между ними только дружеские отношения.

После новости о разводе фанаты Смелой начали оставлять гневные комментарии под фотографиями Таюрской в Instagram:

«Не ты ли стала яблоком раздора в семье Ильи и Иры? Очень грустно, что так произошло»;

«Только после долгих лет замужества ты все поймешь и поставишь себя на ее место».

Однако Соня быстро удаляет негативные комментарии: