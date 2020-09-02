«Как баба с рынка»: подписчики высмеяли Бородину

«Давайте, оцените, мои эксперты моды, как надо одеваться на 1 сентября. Я всегда рада послушать ваше экспертное мнение с «Модного приговора». Учитывая, что изображено на ваших аватарках, никакой журнал Vogue и рядом не стоял. Жаль, дизайнеры Prada ваши комменты не читают, они бы обязательно все исправили так, как вам надо».