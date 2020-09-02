«Как баба с рынка»: подписчики высмеяли Бородину

Подписчики Ксении Бородиной осудили звезду за наряд, в котором она пришла на школьную линейку.
1 сентября вместе с мужем Курбаном Омаровым телеведущая отвела в школу дочь Марусю. Однако подписчиков Бородиной не умилила семейная идиллия, ведь они сосредоточили свое внимание на провокационном наряде Ксении: для торжественного мероприятия звезда выбрала ультракороткие шорты:
"Как баба с рынка", "А носки то бабушкины чтоль", "Длину одежды нужно было обдумать и скорректировать".
@borodylia
Теледива не стала терпеть нападки в свой адрес и ответила всем возмущенным:
«Давайте, оцените, мои эксперты моды, как надо одеваться на 1 сентября. Я всегда рада послушать ваше экспертное мнение с «Модного приговора». Учитывая, что изображено на ваших аватарках, никакой журнал Vogue и рядом не стоял. Жаль, дизайнеры Prada ваши комменты не читают, они бы обязательно все исправили так, как вам надо».
Подписчики моментально отреагировали на язвительный пост Бородиной. Одни продолжили высказывать свое недовольство, другие встали на защиту Ксении:
«Сколько же сумасшедших у вас в комментариях. Удивительно, что вы выдерживаете этот поток бреда»; «Ксения, не слушайте вы их. Прекрасно выглядите не только сегодня, но и всегда»; «Обращая на них внимание, вы только провоцируете новый скандал».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что муж Бородиной признался, что живет за ее счет.