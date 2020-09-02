Андреев ушел из жизни 29 августа от ишемической болезни сердца. Весь карантин он вместе с Селезневой провел на даче, но перед смертью остался в квартире без ее внимания. Актриса уехала за покупками, о кончине артиста ей сообщила горничная.

Супруги прожили вместе 52 года, и их брак для многих был образцовым. Однако отношения Андреева и Селезневой начались с измены. Артисты познакомились на съемках фильма-спектакля "Калиф-аист", когда Наталье было 23, а Владимиру 38. Селезневу не смутила ни разница в возрасте, ни то, что актер уже был женат на актрисе Наталье Архангельской

В беседе с "Комсомольской правдой" Селезнева заявила, что не жалеет о том, что увела Андреева из семьи. По мнению актрисы, Владимир был предназначен ей судьбой. При этом Наталья не отрицает, что угрызения совести ее время от времени мучили.