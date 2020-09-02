Самый известный адюльтер Советского Союза 

Леонид Филатов и Нина Шацкая были одной из самых красивых и крепких пар в актерской среде. Но сколько им пришлось пережить, защищая свое право на любовь, можно лишь догадываться. Поэта нет уже 17 лет, а Нина Сергеевна все так же помнит его объятия, голос и тот первый поцелуй в шею, что он ей подарил.

Леонид Филатов был гением. Ни много ни мало для конца двадцатого века. Влюбчивый, романтичный и пылкий. О нем с самого детства мечтали все девчонки, но сам он относился к своей внешности, скорее, критично. Худощавый и угловатый, пропитанный табаком юноша не походил на нынешних гламурных актеров. Но его обаяние неизменно заставляло женщин терять голову от любви. Впрочем, не всех. Наталья Варлей — одна из самых известных актрис Советского Союза, позволяла Леониду любить себя, но сама не воспринимала его всерьез. А Филатов страдал. Не то чтобы долго, но все же.

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После того как артист осознал, что взаимности ему не добиться, он увлекся коллегой по театру Лидией Савченко . Филатов не скрывал своего интереса, хотя актриса была замужем. Он настойчиво добивался ее любви и смотрел на нее так, будто заранее знал, что никуда она от него не денется. Так и вышло. Вскоре Лидия ушла от мужа, а Филатов влюбился в Нину Шацкую. Именно так начнется адюльтер, который продлится целых 12 лет.

Савченко и Филатов стали продолжать отношения уже более открыто, хотя весь театр знал, что еще замужняя Лидия ночует на гастролях в одном номере с молодым актером, прямо об этом старались не говорить. Знала о романе и Нина Шацкая. Когда между Лидией и Леонидом вышла небольшая размолвка, именно в это самое время (небольшой, по сути, промежуток) он увлекся женой Валерия Золотухина Ниной Шацкой. Как и Савченко, Шацкая была старше Филатова и была замужем. Но остановить пылкого влюбленного юношу было непросто. Нина резко пресекала порывы Леонида, и он держался на расстоянии до тех пор, пока сама Шацкая не решила, что стоит наконец влюбиться, ведь ее муж, не смущаясь, изменял ей с десятками женщин. Востребованный, популярный на весь Союз актер, который даже не пытался прятать от жены своих любовниц, в какой-то момент стал для Нины Сергеевны, скорее, другом нежели мужем. А тут еще и провидение вмешалось.

Однажды, гадая с подружками, Шацкая увидела отчетливые знаки на то, что они с Филатовым будут вместе. Зерна сомнения были посеяны в душе страдающей от измен мужа актрисы. А потом Нине Алексеевне приснился сон, что она стоит перед воротами, которые вот-вот захлопнутся, но ей во что бы то ни стало надо попасть на ту сторону. Иначе все. Конец. Проснувшись, Шацкая наспех оделась и прибежала в театр. Шла репетиция, а она стояла в дверях напротив сцены и дрожала, сама не зная почему. И тут почувствовала, как кто-то поцеловал ее в шею. Обернувшись, актриса увидела Филатова. Он тоже не должен был быть в театре в этот день. Но неодолимая сила тянула его на Таганку.

Невнятные неловкие фразы, какие-то объяснения и прыжок в бездну с головой — вместе. Леонид не мог порвать с Лидией, а Нина не уходила от мужа. Он ревновал ее, сходил с ума, но ничего не мог поделать. А потом он женился. Шацкая тяжело переносила это событие. Расставшись на время, влюбленные попытались наладить отношения внутри собственных семей, но не вышло. Все шло не так. 12 лет длилась их тайная связь, о которой знали многие, но деликатно молчали.

Жена Филатова даже не догадывалась о том, что у него была любовницы. А вот Золотухин все отлично знал, и, кажется, его вполне устраивало такое положение вещей. Он тоже влюблялся, и череда женщин в его постели уже не смущала Нину Сергеевну. Она время от времени устраивала им взбучку, а потом слушала от мужа тихие ласковые упреки: «Зайчик, ну что ты наделала? Неудобно-то как!». Годами позже Лидия будет вспоминать, как ей намекали на тайный роман мужа, а она не верила. Поймет, что растворилась в нем, отказавшись от собственной карьеры, от рождения детей и перестав ухаживать за собой.

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«Я с ним состарилась», — скажет Савченко. Но он был гением. Она гордилась им, любовалась им. Она его боготворила.

В конце 70-х Шацкая не выдержит и подаст на развод с Золотухиным. Брак Филатова продержится еще несколько лет. В 1982 Леонид и Нина поженятся. Их союз окажется очень крепким и просуществует более 20 лет, вплоть до смерти Филатова в 2003 году.

Нина Сергеевна очень тяжело перенесла смерть мужа. Сегодня, спустя 17 лет после его смерти, Шацкая все еще помнит их первое свидание, первый поцелуй и свое отчаяние после их первой серьезной ссоры. Общих детей у актеров не было, но такой гармоничной и счастливой пары никто никогда не сможет забыть.