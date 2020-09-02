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Десятки миллионов рублей в год: выяснилось, сколько Пугачева и Галкин тратят на детей 

Мира Маркина 3 часа назад
Выяснилось, сколько Пугачева и Галкин тратят на детей
Фото: @maxgalkinru
Стало известно, какие суммы Алла Пугачева и Максим Галкин тратят на своих детей — шестилетних Лизу и Гарри.
Как известно, до школы они посещали французский детский сад "Кот в сапогах". За каждого ребенка звезды платили 185 тысяч рублей в месяц.
Французский гувернер, выпускник Сорбонны, регулярно посещающий Гарри и Лизу, получает 220 тысяч рублей ежемесячно. Достойная зарплата и у нянь детей, — каждая из них получает 200 тысяч рублей. Кроме того, Галкин и Пугачева тратят около 50 тысяч в месяц на секцию плавания, куда ходит Лиза, и на логопедов для детей.
Частная гимназия в деревне Липки, куда в этом году отправились отпрыски звезд, стоит порядка 2,5 миллионов рублей в год. Об этом сообщает "Комсомольская правда".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Разин пообещал жениться на Пугачевой.
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Звёзды , Максим Галкин , Алла Пугачева
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