Выяснилось, сколько Пугачева и Галкин тратят на детей

Как известно, до школы они посещали французский детский сад "Кот в сапогах". За каждого ребенка звезды платили 185 тысяч рублей в месяц.

Французский гувернер, выпускник Сорбонны, регулярно посещающий Гарри и Лизу, получает 220 тысяч рублей ежемесячно. Достойная зарплата и у нянь детей, — каждая из них получает 200 тысяч рублей. Кроме того, Галкин и Пугачева тратят около 50 тысяч в месяц на секцию плавания, куда ходит Лиза, и на логопедов для детей.

Частная гимназия в деревне Липки, куда в этом году отправились отпрыски звезд, стоит порядка 2,5 миллионов рублей в год. Об этом сообщает "Комсомольская правда".