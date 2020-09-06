Кем раньше была Мелания Трамп 

После того, как Дональд Трамп стал президентом США в 2017 году, внимание прессы было приковано к его супруге Мелании Трамп. "Рамблер" рассказывает, кем была женщина до того, как стала первой леди Америки.

Мелания Трамп родилась в Словении в городе Ново-Место. Она училась в университете на специальности "архитектура и дизайн", но бросила учебу после первого курса, переехав в Милан.

Модельная карьера Мелании началась, когда ей было 16 лет. Тогда она выступала на показах в Милане и Париже. В 1999 году она познакомилась со своим будущим супругом Дональдом Трампом. Некоторые источники сообщают, что они познакомились в ночном клубе на светской вечеринке. Позднее они выступили вместе на радио и популярность Мелании выросла.

Она переехала в Нью-Йорк, где продолжила карьеру модели. Она была востребованной в индустрии и снялась для разных журналов. Одной из самых известных съемок считаются кадры для GQ, где Мелания фотографировалась в белье.

В 2016 году блогер и газета Daily Mail обвинили ее в том, что она занималась эскортом в 90-х годах. Однако эта информация не была подтверждена и Мелания подала иск в суд. В итоге таблоид и блогер отказались от своих слов и принесли извинения Мелании.