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Кем раньше была Мелания Трамп 

Елизавета Назарова 1 час назад
После того, как Дональд Трамп стал президентом США в 2017 году, внимание прессы было приковано к его супруге Мелании Трамп. "Рамблер" рассказывает, кем была женщина до того, как стала первой леди Америки.
Мелания Трамп родилась в Словении в городе Ново-Место. Она училась в университете на специальности "архитектура и дизайн", но бросила учебу после первого курса, переехав в Милан.
Модельная карьера Мелании началась, когда ей было 16 лет. Тогда она выступала на показах в Милане и Париже. В 1999 году она познакомилась со своим будущим супругом Дональдом Трампом. Некоторые источники сообщают, что они познакомились в ночном клубе на светской вечеринке. Позднее они выступили вместе на радио и популярность Мелании выросла.
Она переехала в Нью-Йорк, где продолжила карьеру модели. Она была востребованной в индустрии и снялась для разных журналов. Одной из самых известных съемок считаются кадры для GQ, где Мелания фотографировалась в белье.
В 2016 году блогер и газета Daily Mail обвинили ее в том, что она занималась эскортом в 90-х годах. Однако эта информация не была подтверждена и Мелания подала иск в суд. В итоге таблоид и блогер отказались от своих слов и принесли извинения Мелании.
В 2005 году Мелания и Дональд Трамп поженились. Их роскошную свадьбу освещали все СМИ. На праздник поздравить молодоженов пришли даже Билл и Хиллари Клинтон. Спустя год она стала гражданкой США и родила сына Бэррона.
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Звёзды , Фото , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Daily Mail
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